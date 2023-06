El PP aclara el no escándalo sobre Feijóo que quería montar el PSOE

El PSOE ha montado una auténtica persecución, con la connivencia del presidente socialista del Senado, a cuenta del supuesto retraso del Alberto Núñez Feijóo a la hora de modificar su declaración de bienes, sugiriendo que el presidente del PP se había negado a hacerlo para no hacer públicas las retribuciones que recibe del partido. En realidad, no había plazos para ese trámite, pero los socialistas forzaron una iniciativa para que el líder de los populares lo llevara a cabo antes del 4 de julio, una exigencia nunca vista que lo que buscaba es alimentar un falso escándalo. Así se las gasta la izquierda.

Pues bien, el líder de los populares ha percibido 39.260 euros, una retribución sujeta a la tributación a través del IRPF. De modo que, sumado su sueldo de senador -70.121 euros- a los 39.260 euros citados, su retribución por todos los conceptos es de 109.381, muy similar, descontado el efecto de la inflación, a los 102.273 que recibía Pedro Sánchez como secretario general del PSOE en 2017. Parece evidente que si los socialistas buscaban con esta persecución crear un escándalo han salido escaldados. Es más: como máximo responsable de los socialistas Sánchez cobraba hace seis años casi tres veces más de lo que ahora percibe Feijóo como presidente del PP.

Ahora que el socialismo ya sabe que por ahí no puede hacer sangre es lógico pensar que en breve -y si no al tiempo- tratarán de fabricar un nuevo escándalo, porque esta gente es especialista en sembrar sospechas. Han montado la que han montado a cuenta del sueldo de Feijóo, pero se han puesto de canto cuando OKDIARIO denunció que el presidente del Gobierno ha cobrado casi 50.000 euros en concepto de indemnización por casa y transporte pese a que Sánchez vive en La Moncloa con todos los gastos pagados y no se ha gastado un euro de su bolsillo en desplazamientos, porque el Falcon lo pagamos todos menos él. Conclusión: el PSOE fue por lana y ha salido trasquilado