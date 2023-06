Alberto Núñez Feijóo cobra una asignación en concepto de gastos de representación de 39.260 euros brutos. Una retribución sujeta a la tributación a través del IRPF. De esta manera se confirma que el líder popular no tiene un sueldo en el Partido Popular pero sí una asignación con la que compensa los gastos que implica su cargo al frente del partido. La cantidad fue asignada en abril de 2022, cuando Feijóo llegó a la presidencia del PP, y no se ha modificado por el momento. Con esa partida, el líder popular ha asumido los gastos intrínsecos a las responsabilidades orgánicas que recibió como líder de la oposición el pasado año.

Así, queda zanjada la polémica sobre cuánto dinero estaba ingresando Alberto Núñez Feijóo por ser presidente del PP. Una duda que el PSOE no ha tardado en avivar al corroborar que no se encontraba recogida en la declaración de bienes del político gallego en el Senado. Fue el propio socialista Ander Gil, presidente de la Cámara Alta, quien entró en campaña aprovechando el foco que le otorga la institución cuando solicitó formalmente a Feijóo desvelar dicha cuantía.

No es casualidad que los socialistas hayan caído en esta ausencia a menos de un mes de las generales y un año y medio después de que Feijóo llegara a la presidencia del PP y asumiera el liderazgo de la oposición en el Senado. Según ha podido confirmar OKDIARIO, el líder popular no tiene asignado un sueldo «extra» financiado por el partido. Sí recibe, a cambio de ejercer la representación de la formación , una asignación en concepto de gastos. 39.260 anuales, y sujetos a tributación.

La cantidad no dista mucho de la que cobrara su antecesor al frente del PP, Pablo Casado. El ex líder popular recibía una compensación que rondaba los 47.000 euros brutos anuales. No obstante, y con el afán de acabar con los rumores desplegados por el PSOE, el presidente del PP tiene la intención de actualizar sus datos de renta y patrimonio acogiéndose los plazos reglados que tiene como senador perteneciente a la diputación permanente de la Cámara.

La cantidad sí dista por lo bajo, sin embargo, de la que Pedro Sánchez ha recibido en concepto de dietas a pesar de residir en Madrid, tal y como ha desvelado OKDIARIO. El todavía presidente del Gobierno ha complementado su sueldo como jefe del Ejecutivo con las dietas mensuales que abona el Congreso para sufragar los gastos que ocasiona la actividad parlamentaria.

En total, pese a residir en La Moncloa y disponer de vehículo oficial, Sánchez ha ingresado unos 48.664 euros por esta ayuda, dedicada fundamentalmente a cubrir la vivienda y los gastos de desplazamiento. En su caso, por haber sido elegido por la circunscripción de Madrid, la cuantía en este último año era de 958,75 euros al mes. Se trata, además, de una cantidad exenta de tributación.