Mazón desmonta el relato del Gobierno: «Jamás alertó del desbordamiento del barranco del Poyo»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este viernes con una contundencia sin precedentes que el Gobierno de Pedro Sánchez no avisó en ningún momento de la monumental riada que se produjo en la provincia y anegó 103 municipios, dejando un trágico balance de 224 muertos y tres desaparecidos. «Lo digo claramente, el Gobierno jamás alertó del desbordamiento del barranco del Poyo», ha manifestado Carlos Mazón.

En otro punto de su intervención, Carlos Mazón, ha dado una clave de un enorme valor para conocer lo ocurrido en aquellas dramáticas horas que jalonaron la tarde del 29 de octubre, la de la DANA. Mazón ha revelado también que fue el Gobierno de España «el que a las ocho de la tarde descolgó el teléfono y avisó de la presa de la presa de Forata. Doce minutos después el mensaje estaba en la calle».

La llamada a que hace referencia Carlos Mazón es la del Secretario de Estado Hugo Morán desde Cali (Colombia) a la entonces consellera de Emergencias Salomé Pradas a las 20 horas de aquel 29 de octubre para alertarle del peligro de desbordamiento de la presa de Forata, como publicó OKDIARIO. El SMS del sistema Es Alert de alerta a la población salió a las 20:00 horas y 12 minutos de ese día. Es decir, sólo 12 minutos después de la llamada.

Mazón ha preguntado a los medios que este viernes le escuchaban: «¿Imaginan que el riesgo de desbordamiento lo hubiera alertado el Gobierno de España mucho antes?…, habrían salido los mensajes mucho antes». Y ha manifestado, a continuación, que «es imposible trasladar una información que no se tiene confirmada».

En ese punto, ha sido cuando Carlos Mazón ha afirmado, también: «Lo digo claramente, el Gobierno jamás alertó del desbordamiento del barranco del Poyo. Jamás. Y el Gobierno de España estuvo casi tres horas en un silencio atroz en el peor momento». Mazón ha resaltado que esas afirmaciones han quedado «acreditadas. Y esta es la verdad».

El presidente valenciano también se ha referido a dónde se encontraba él mismo la tarde de aquel 29 de octubre y ha desmentido categóricamente que hubiera «distintas versiones». «Lo que ha habido han sido distintos bulos», ha sostenido Mazón: «Yo mantuve mi agenda porque los encargados del CECOPI estaban en el CECOPI; porque la previsión del Gobierno era de 180 (litros). Y acabaron lloviendo 1.000; porque la previsión del Gobierno era de 26 (litros) en el barranco del Poyo. Y, luego, vino el silencio y, de repente eran 1.600. Cuando ya era tarde. Mucho más allá de las siete de la tarde».

Frente a todo ello, Mazón ha sostenido que él estaba «puntualmente informado» y que también estaban «preparados para lo que al principio del día y en el día anterior el Gobierno nos había dicho». Y ha recordado que «después, llegaron los silencios del Gobierno». El presidente valenciano ha insistido en que él no ha cambiado su versión sobre esas horas del día de la DANA: «Nunca. Son otros los que quieren hacerlo parecer».

Mazón ha finalizado efectuando un relato sobre lo ocurrido en ese día. Ha recordado que en las jornadas que sucedieron al día de la DANA, él estuvo pendiente «de toda la labor de recuperación que había que hacer». Y no «pendiente de desmentir bulos, porque no estaba en eso. Me parecía inmoral dedicar un minuto de tiempo a la defensa personal. Mientras, otros estaban con su campaña pagada en las redes, criminalizándonos», en una alusión directa al PSOE.

Ha recordado que él siempre ha manifestado que estuvo en una comida de trabajo. «A las dos, estaba con los sindicatos y con la Patronal. A la una, estuve en un acto de Inteligencia Artificial en Sanidad. Y, por la mañana, en un acto de Aenor»,

También, ha destacado Carlos Mazón que asistió a todos los actos «plenamente consciente de que, en función de la información que teníamos, los miembros del CECOPI estaban trabajando de manera organizada y coordinada».

Y, también, que «las previsiones de refuerzo de teléfono, de bomberos e incluso la prealerta a la propia UME estaba hecha desde el día anterior». Y que los partes meteorológicos de la mañana «del propio Gobierno, nos decían que la tormenta se iba a desplazar. Y que, a las 18:00 horas, ya se iba el peligro de tormenta». Mazón ha recordado, además que «hasta casi las siete de la tarde no se nos alertó del barranco del Poyo».

El presidente valenciano se ha preguntado que cuando otros presidentes «que tampoco son miembros del CECOPI y que también tuvieron fallecidos, no se presentaron en el CECOPI hasta el día siguiente, ¿por qué esta criminalización hacia una sola Comunidad y no hacia las demás?» Y ha insistido en que él no ha cambiado de versión «jamás. Por mucho repetir no van a conseguir que parezca la verdad, porque no lo he hecho jamás».