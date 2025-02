Verstappen confirma su compañero para las 24 horas de Le Mans: «Alonso y yo tenemos en mente…»

Fernando Alonso y Max Verstappen se respetan y se admiran a partes iguales. Desde la entrada de un jovencísimo Verstappen en la Fórmula 1 allá por 2017, Alonso detectó que había una estrella en ciernes que destacaba desde bien pronto por su agresividad contra cualquier competidor en las carreras. El asturiano ha mantenido ese vínculo con el piloto de Red Bull y fue de los primeros en felicitarle en Las Vegas hace unos meses por su cuarto título.

Tal es la amistad que une a ambos, que estarían pensando seriamente en crear un equipo para el Mundial de Resistencia de la FIA cuando los dos abandonen de forma definitiva la F1. Verstappen tiene 26 años y Alonso 43, pero la juventud del holandés no quiere decir que vaya a durar más tiempo en la categoría reina, ya que él siempre ha dejado claro que no va a estar por estar en la parrilla.

Verstappen quiere dar un paso más y tras proclamarse tetracampeón de F1, una cifra que espera poder alargar en este Mundial de 2025 que arranca a mediados de marzo, busca nuevos retos como puede ser el WEC, que incluye una de las carreras más prestigiosas y duras como las 24 horas de Le Mans. Alonso sabe lo que es ganarlas, pues lo hizo en 2018 y 2019 de forma consecutiva con Toyota en su retiro del Gran Circo.

Es por eso que el holandés no sólo se plantea competir junto a Fernando, sino que ha confirmado que ambos lo tienen «en mente». «Sabemos que queremos competir juntos en las 24 horas de Le Mans», afirmó Verstappen en declaraciones recogidas por The Mirror. No es la primera vez que el de Red Bull habla del Mundial de Resistencia, ya que hace unos años se fijó el propósito de participar acompañado de su padre Jos Verstappen, pero ahora uno de sus compañeros más factibles parece ser el español, bicampeón de F1 en 2005 y 2006.

Verstappen y Alonso buscan compañero

Lo que está claro es que para inscribirse necesitarán un tercer piloto y hace unos meses se llegó a especular hasta que ese integrante podría ser Marc Márquez, ocho veces campeón de MotoGP. Los sueños, sueños son, pero algo se está cociendo dentro de Verstappen y Alonso, que desde el respeto y la rivalidad seguirán compitiendo uno contra otro en la F1, al menos por los próximos dos años.

En cuanto a su padre, Verstappen dijo lo siguiente: «Todavía es muy bueno en eso, pero ya no quiere hacerlo. No hay problema, veremos qué pasa. Pueden pasar muchas cosas. Hay muchos pilotos excelentes entre los que elegir. Tengo muchos amigos que también compiten, así que será difícil elegir uno».

El casting de Verstappen está abierto, pero Alonso a su edad sabe que tendría una plaza asegurada en el equipo diseñado por el holandés, que ya que no ha tenido la oportunidad en F1 de compartir garaje con el asturiano quiere lograrlo en otra modalidad de la FIA. Su criterio de elección lo basa principalmente en el peso.

«Lo único es que, para Le Mans, no hay un peso mínimo para el piloto. Soy un competidor bastante pesado, así que tendría que encontrar compañeros de equipo más ligeros para compensar. Fernando es bastante ligero, así que eso sería muy bueno para nosotros, pero tendríamos que encontrar a otro», concluye Verstappen, que da por hecho que Alonso correrá con él la icónica prueba del Mundial de Resistencia.