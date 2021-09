Hay muchos puntos oscuros en la operación especulativa realizada por la empresa funeraria del Ayuntamiento de Palma en el cementerio de Bon Sosec y que ha sido capitaneada por el concejal de Podemos Alberto Jarabo. No tiene ninguna explicación que la empresa funeraria regale un solar de 45.000 metros cuadrados ubicado estratégicamente en los terrenos adyacentes al tanatorio, a cambio de unos sótanos que están inutilizados y que son totalmente prescindibles. La tasación del terreno la ha realizado la propia empresa privada beneficiaria de la operación. El precio que ha marcado son 611.000 euros sin que ningún perito independiente haya avalado esta tasación.

La operación se ha llevado a cabo sin que ningún funcionario ni departamento del Ayuntamiento de Palma haya podido pronunciarse. Todo lo ha cocinado la dirección de la funeraria que preside el podemita Jarabo. ¿Cómo es posible que se pueda realizar una operación inmobiliaria tan importante sin el aval del interventor, el secretario o el propio departamento de valoraciones que tiene Urbanismo? ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento se desprenda tan fácilmente de una propiedad de 611.000 euros sin que ni la Junta de Gobierno ni el Pleno municipal hayan podido conocer y debatir el asunto?

Es un terreno de la funeraria municipal y, por tanto, de todos los ciudadanos. El edil de Podemos parece que ha iniciado los trámites para convertir la funeraria en su particular cortijo privado. La opaca forma de proceder en este caso guarda ciertas similitudes con el caso Can Domenge cuando el Consell de Mallorca liderado por Maria Antònia Munar sacó a subasta un solar para un proyecto inmobiliario por un precio tope de 30 millones de euros cuando el terreno valía 57 millones. Munar ya tenía adjudicado el solar antes de la subasta. En el caso de la operación de la funeraria no ha habido ni tan siquiera subasta.