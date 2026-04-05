Muere el periodista Diego Carcedo a los 86 años, ex director de RNE y narrador clave de la Transición

El periodista Diego Carcedo ha fallecido este domingo en Madrid a los 86 años, dejando tras de sí una de las trayectorias más sólidas y respetadas del periodismo español contemporáneo. Ex director de Radio Nacional de España y figura clave de los medios públicos, Carcedo encarnó durante más de medio siglo una forma de ejercer la profesión basada en el rigor, la constancia y el compromiso democrático.

Diego Carcedo nació en Cangas de Onís (Asturias) el 24 de marzo de 1940. Empezó su carrera en la prensa escrita. Después encontró en la radio y la televisión su espacio natural. Fue corresponsal de Televisión Española en el extranjero, con destinos como Lisboa y Nueva York, desde donde cubrió acontecimientos de gran relevancia histórica. Su capacidad de análisis, su versatilidad y su mirada internacional le consolidaron como uno de los grandes informadores de su generación. Miembro de una generación que vivió y narró la Transición española, junto a figuras como Raúl del Pozo y anterior a Fernando Ónega, Carcedo fue testigo y cronista de un tiempo decisivo.

En el ámbito de la gestión, desempeñó cargos de máxima responsabilidad: director de informativos de TVE y director de RNE entre 1991 y 1996. También fue profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Fue muy querido entre sus alumnos. Posteriormente, formó parte del consejo de administración de RTVE durante más de una década y presidió en 2018 el comité de expertos encargado de evaluar la renovación de su cúpula directiva. Su influencia en la consolidación de un modelo de radiotelevisión pública comprometida con el servicio a la ciudadanía fue notable.

Carcedo recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Cirilo Rodríguez, la Antena de Oro extraordinaria y el Premio APEI. Paralelamente, desarrolló una intensa labor como escritor, con obras como Fusiles y claveles, centrada en la Revolución de los Claveles, o Entre bestias y héroes, galardonada con el Premio Espasa de Ensayo, que reflejan su interés por los grandes episodios históricos del siglo XX.

En los últimos años, presidía la sección española de la Asociación de Periodistas Europeos, institución a la que dedicó dos décadas de trabajo incansable junto a Miguel Ángel Aguilar y con el apoyo de Juan Oñate. Su papel fue determinante para sostener y proyectar una organización comprometida con la defensa del periodismo y de las libertades.

Su última intervención pública, en noviembre del pasado año, durante la entrega del premio Cuco Cerecedo ante los Reyes.