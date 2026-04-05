El pueblo español con mezcla cristiana, musulmana y árabe, declarado Conjunto Histórico-Artístico

En el corazón del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia se encuentra el primer pueblo español que recibió el reconocimiento de Conjunto Histórico-Artístico: La Alberca, en la provincia de Salamanca. Con un trazado que refleja siglos de convivencia cristiana, musulmana y judía y se conserva desde la época medieval, su principal atractivo es la arquitectura serrana.

Las casas de piedra en la planta baja y entramados de madera en los pisos superiores, con balcones adornados con flores y soportales que protegen del sol y la lluvia, forman un conjunto armonioso que transporta al visitante a otra época.

El pueblo español más bonito para visitar esta primavera

#salamanca #pueblosmagicos #pueblosdeespaña #escapada #castillayleon #pueblosbonitos #tradiciones #medievaltiktok ♬ Ghibli-style nostalgic waltz – MaSssuguMusic @rojomagenta 📍La Alberca está en Salamanca y es considerado uno de los pueblos más bonitos de España, y no es para menos. Cada rincón parece salido de una película como La Bella y la Bestia. 🏰🌹 Sus calles empedradas, las casas de madera y piedra, y esas tiendas tradicionales donde todavía se siente el alma de la historia… ¡es algo que cada vez vemos menos! 🛍️ Además, sus tradiciones son fascinantes: desde las procesiones hasta las historias de la plaza, todo te envuelve en un ambiente único. Si te gustan los destinos mágicos y llenos de historia como este, sígueme para descubrir más lugares increíbles que parecen sacados de un cuento. 🧳✨ ¡Nos vemos en el próximo destino! #laalberca

«La Alberca es el municipio más visitado de la Sierra de Francia. Este pintoresco pueblo, con su encanto rústico y su rica historia, merece sin duda una visita detenida y llena de asombro. Fue el primer municipio declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1940 en España y se nota en todo el casco urbano donde las piedras de granito, la madera de castaño, el barro y la cal se ensamblan para mostrarnos un ejemplo perfecto de la construcción tradicional serrana. Sus calles estrechas y laberínticas nos evocan a una judería, aunque el conjunto ofrece una simbiosis de las culturas judía, cristiana y árabe.

Se recomienda la visita a la laguna de San Marcos o la ermita de Majadas Viejas, dentro de la ruta de arte y naturaleza Camino de las Raíces, así como explorar la Peña de Francia o el Valle de las Batuecas. Para obtener información detallada sobre todas estas opciones, te sugerimos ir a la Casa del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, ubicada en la parte más alta del pueblo, en dirección al puerto del Portillo», detalla Turismo Sierra de Francia.

Su belleza es tal que forma parte del listado de «Los Pueblos más Bonitos de España». Asimismo, en 1940 recibió el reconocimiento de Conjunto Histórico-Artístico. El municipio, habitado desde antes de los romanos, vivió su época de mayor esplendor cuando Alfonso IX de León repobló la zona, y en ella judíos, cristianos y musulmanes convivieron en paz.Fruto de esta convivencia, la arquitectura típica del siglo XVII ha perdurado durante cuatro siglos y recuerda a una judería por su entramado laberíntico, pero también al recogido centro de las ciudades islámicas. A pie de calle, las casas se apoyan sobre pilares de piedra que forman soportales, y sobre las puertas, los dinteles muestran las fechas de construcción.

Lugares de interés

La Plaza Mayor es el corazón de este pueblo español, donde se encuentran el ayuntamiento, que conserva la puerta de la antigua cárcel, la oficina de turismo y la Casa Ducal. Asimismo, destacan la fuente y un crucero de granito del siglo XVIII, decorado con símbolos de la Pasión. Una visita imprescindible en la localidad es la Casa Museo Satur Juanela, que permite viajar al pasado y conocer cómo eran las casas tradicionales albercanas.

Por su parte, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XVIII y de estilo neoclásico, alberga en su interior un púlpito de piedra policromada de granito y un curioso órgano de tubos accionado por un fuelle de viento. En el exterior, la hornacina dedicada a las Ánimas Benditas está relacionada con la tradición de la Moza de Ánimas, una mujer que al atardecer recorre el pueblo tocando la esquila y rezando por los difuntos y las almas del purgatorio.

Sierra de Francia

La Sierra de Francia, ubicada en la provincia de Salamanca, es uno de los rincones más espectaculares de Castilla y León. Este espacio natural combina montañas, bosques de castaños y robles, ríos cristalinos y valles que invitan a recorrer senderos y rutas de montaña. Uno de los lugares más visitados es la Peña de Francia, donde se encuentra el Santuario de la Virgen de la Peña de Francia, un punto de peregrinación y uno de los miradores más altos de la región. Los pueblos de la Sierra de Francia son auténticos tesoros arquitectónicos. Entre los más conocidos están La Alberca, San Martín del Castañar o Mogarraz.