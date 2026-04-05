La Semana Santa madrileña finaliza al ritmo de la tamborrada en la Plaza Mayor

La Semana Santa de Madrid ha finalizado este domingo al ritmo de la tradicional tamborrada en la Plaza Mayor, protagonizada en esta ocasión por la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz, de Zaragoza. Un acto que lleva celebrándose desde hace 30 años y que ha congregado a centenares de asistentes.

La tamborrada está organizada por la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo y cada año cuenta con la participación de una cofradía zaragozana.

La agrupación ha partido del Monasterio de las Carboneras, ubicado en la Plaza Conde de Miranda, y ha recorrido las calles Puñonrostro, San Justo, la calle del Cordón, la Plaza de la Villa, la calle Mayor y la calle Ciudad Rodrigo hasta llegar a la Plaza Mayor.

Allí, los integrantes de la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz, ganadora del concurso de cofradías de Semana Santa de Zaragoza, han atronado sus tambores durante una hora. Además, se ha interpretado una jota aragonesa.

El evento ha contado con la asistencia de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, el concejal del distrito de Centro, Carlos Segura, y por representantes del Consistorio de la capital aragonesa.

Rivera de la Cruz ha puesto en valor el desarrollo de la edición de este año de la Semana Santa en Madrid, que ha transcurrido «sin incidentes» y que ha supuesto que «cientos de miles de personas se hayan lanzado a las calles». En este sentido, ha destacado la ocupación hotelera, que «ha superado el 70%», lo cual «no era habitual», y ha celebrado el «buen tiempo» que ha acompañado a la capital durante estos días.

Cristo de Medinaceli

La procesión del Cristo de Medinaceli y la Virgen de los Dolores es una de las más concurridas de la Semana Santa madrileña. Con salida y llegada en la basílica de Jesús de Medinaceli, tiene su origen en el siglo XVIII, aunque la imagen llegó a Madrid en 1682. Durante el recorrido de este año, el cantaor José el Berenjeno interpretó una saeta en la calle de Alcalá.