La Semana Santa madrileña finaliza al ritmo de la tamborrada en la Plaza Mayor
Este tradicional acto, que cumple su 30 aniversario, ha congregado a centenares de asistentes
La Semana Santa de Madrid ha finalizado este domingo al ritmo de la tradicional tamborrada en la Plaza Mayor, protagonizada en esta ocasión por la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz, de Zaragoza. Un acto que lleva celebrándose desde hace 30 años y que ha congregado a centenares de asistentes.
La tamborrada está organizada por la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo y cada año cuenta con la participación de una cofradía zaragozana.
La agrupación ha partido del Monasterio de las Carboneras, ubicado en la Plaza Conde de Miranda, y ha recorrido las calles Puñonrostro, San Justo, la calle del Cordón, la Plaza de la Villa, la calle Mayor y la calle Ciudad Rodrigo hasta llegar a la Plaza Mayor.
Allí, los integrantes de la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz, ganadora del concurso de cofradías de Semana Santa de Zaragoza, han atronado sus tambores durante una hora. Además, se ha interpretado una jota aragonesa.
El evento ha contado con la asistencia de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, el concejal del distrito de Centro, Carlos Segura, y por representantes del Consistorio de la capital aragonesa.
Rivera de la Cruz ha puesto en valor el desarrollo de la edición de este año de la Semana Santa en Madrid, que ha transcurrido «sin incidentes» y que ha supuesto que «cientos de miles de personas se hayan lanzado a las calles». En este sentido, ha destacado la ocupación hotelera, que «ha superado el 70%», lo cual «no era habitual», y ha celebrado el «buen tiempo» que ha acompañado a la capital durante estos días.
Cristo de Medinaceli
La procesión del Cristo de Medinaceli y la Virgen de los Dolores es una de las más concurridas de la Semana Santa madrileña. Con salida y llegada en la basílica de Jesús de Medinaceli, tiene su origen en el siglo XVIII, aunque la imagen llegó a Madrid en 1682. Durante el recorrido de este año, el cantaor José el Berenjeno interpretó una saeta en la calle de Alcalá.
También es muy venerada la procesión del Santísimo Cristo de los Alabarderos, que el Viernes Santo parte del Palacio Real por la Puerta del Príncipe para finalizar en la Iglesia Catedral Castrense.
Esta congregación, fundada en 1632 y refundada en 2002, recibe el nombre de Cristo de los Alabarderos desde el siglo XVIII y cuenta con la escolta de los alabarderos del rey durante el cortejo. A su paso por la plaza de la Villa, Fernando Caballo interpretó una saeta desde el balcón de la Casa de la Villa.
Los reyes, en Carabanchel
Los reyes han vivido la Semana Santa en Madrid, en compañía de la princesa de Asturias y la infanta Sofía, como viene siendo habitual. Los monarcas aparecieron este viernes por por sorpresa, entre vítores y aplausos, en la procesión del Silencio de Carabanchel.
Los vecinos que esperaban la salida del paso de Jesús Nazareno de la Parroquia de San Sebastián Mártir quedaron sorprendidos cuando se dieron cuenta de la presencia de la Familia Real.
Tanto los reyes como sus hijas estuvieron charlando con los vecinos y haciéndose fotografías con ellos, quienes las han difundido en redes sociales, destacando la cercanía de los monarcas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía.
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