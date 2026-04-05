Durante la posguerra española fue la merienda de miles de niños: hoy pocos la recuerdan

Hoy pocos la recuerdan, pero fue la merienda que alimentó a miles de niños durante la posguerra. Una combinación de ingredientes que se ha acabado convirtiendo en el mejor aliado de un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos. Ha llegado el momento de poner sobre la mesa algunas situaciones inesperadas que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta, tocará estar preparados para quizás volver atrás en el tiempo.

El pasado siempre nos acaba pareciendo mucho mejor, en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Con ciertos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más, con un cambio de tendencia que hace que recuperemos un ingrediente esencial en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos momentos en los que cada detalle cuenta. Hoy pocos recuerdan una merienda de esas que impresionan y que pueden acabar siendo esenciales. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de aprovechar al máximo este tipo de alimentos de una forma excepcional.

Hoy pocos recuerdan esta merienda

Una buena merienda es el mejor básico que puede acabar siendo lo que nos dará algunas sorpresas inesperadas. En estos días en los que cada alimento cuenta, nada mejor para conseguir lo inesperado que ir en busca de un giro radical en la comida que podría acabar siendo esencial.

Es hora de saber un poco más lo que podría pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de lo que nos dicen estos expertos que, sin duda alguna, acabará marcando estos días.

La alimentación acabará siendo lo que nos dará una mayor atención en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Pocos recuerdan esta merienda que puede convertirse en un básico que merece la pena recuperar.

La sencillez de este alimento que era un manjar de los pocos que tenían acceso a la leche fresca, puede acabar siendo el que nos acompañará en breve.

Fue la merienda que alimentó a miles de niños durante la postguerra

Los niños que fueron los afortunados que tenían acceso a una combinación de ingredientes que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial. Una leche que se convertiría en la base del mítico, ‘pa amb tel’. Se usaba una rebanada del pan que se tenía en casa, para untar por encima con una buena capa de esa nata que se creaba al hervir la leche.

Era necesario hervir la leche para acabar con determinadas enfermedades que podrían ser potencialmente peligrosas. Si el fuego estaba encendido se podía tostar el pan y añadir la nata por encima, de tal forma que conseguiremos un plus de buenas sensaciones.

No era una merienda dulce, quizás pensando en la nata tal y como la conocemos, sino que tendremos que darle un plus de buenas sensaciones con un toque de miel o de azúcar.

Dependiendo de los ingredientes que se tenían a mano, en los tiempos en los que se realizaba un racionamiento de la comida para que llegará a todos. Hay algunos alimentos que son más o menos necesarios en estos días en los que cada alimento cuenta.

Un buen básico que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo de una forma diferente. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que, acabará generando más de una sorpresa inesperada.

Te proponemos esta receta fácil de preparar y de lo más especial que, sin duda alguna, puede ayudarte a conseguir un extra de buenas sensaciones.

Ingredientes:

Pan de payés

Leche cruda y entera de vaca, cabra u oveja

Miel

Elaboración:

Poner la leche a hervir en un cazo. Cuando rompa a hervir, parar el fuego y dejar enfriar. Tostar el pan. Con una cuchara de madera sacar delicadamente la capa de nata que se hace en la parte superior de la leche y colóquela sobre el pan. Puede decorar con un poco de azúcar o de miel

La sencillez de este tipo de alimento puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. El momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acabar siendo lo que nos dará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.