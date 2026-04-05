Altercado en plena procesión de Semana Santa en Calatayud por una espontánea con un carro de la compra

La histórica y monumental Semana Santa de Calatayud (Zaragoza), declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón y considerada como una de las más antiguas de España –su origen se remonta al medieval auto sacramental del Santo Entierro–, se ha visto empañada este año por el altercado protagonizado por una mujer que irrumpió airadamente con un carro de la compra cuando discurrían los cofrades de la procesión de Santa María la Esperanza, en Sábado Santo.

Como se aprecia en el vídeo que acompaña esta información, la mujer, al toparse con la procesión, se empeñó en interrumpirla pasando por el medio de la formación de cofrades que tocaban las cornetas arropando la peana con la imagen de Santa María de la Esperanza, que procesiona en Sábado Santo la bilbilitana Hermandad de Terceroles.

El cofrade al que embistió esta mujer –carro de la compra en mano, que movió airadamente– trató de impedir que abordara la procesión y la interrumpiera. En ese momento, la espontánea reaccionó con agresivo enfado y se enfrentó tanto a ese cofrade como a otros que acudieron para que depusiera su actitud. Uno de los presentes logró retenerla y gritó pidiendo la presencia de agentes policiales.

El altercado se produjo en la calle principal del Casco Antiguo de Calatayud, la Rúa de Dato, a la altura del monumental Palacio del Barón de Warsage y de la iglesia gótico-mudéjar de San Pedro de los Francos.

La procesión de Santa María de la Esperanza de la Hermandad de Terceroles contó este año con la participación, también, de la banda de tambores y cornetas de la Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto, de Brea de Aragón, localidad próxima a Calatayud.

La Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa de Calatayud ha restado importancia a lo ocurrido. Este domingo, ha exculpado a la protagonista del incidente alegando que, según la información que ha recabado esa entidad, tendría alteradas sus facultades y, por ello, considera la Junta Mayor que no tuvo intención premeditada de boicotear ese acto religioso. Hay que tener en cuenta que el Código Penal castiga a quien perturbe o interrumpa los actos religiosos, por lo que esta mujer –que acabó siendo retenida por agentes policiales– puede verse incursa en un procedimiento judicial, a expensas de que se determine si sus condiciones la hacen o no procesable por estos hechos, y en qué medida incurre o no responsabilidad por esa acción.

La brillante Semana Santa de Calatayud

Este incidente, en cualquier caso, no ha pasado de ser una anécdota en una edición nuevamente brillante de la Semana Santa de Calatayud, que atrae a miles de visitantes cada año, lo que se refleja en la gran ocupación que registran estos días los establecimientos hoteleros de la ciudad. La Semana Santa de Calatayud es muy apreciada no sólo por sus siglos de historia sino, también, por las numerosas piezas de valioso arte religioso que se procesionan y que se exhiben en la rica lista de iglesias monumentales de la ciudad.

Calatayud atesora, entre otros edificios religiosos de gran valor histórico-artístico, inmuebles incluidos en el listado de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco por su arquitectura mudéjar. Es el caso del claustro y de la Colegiata de Santa María, o de la iglesia de San Andrés, ambas con sus respectivas torres mudéjares, atalayas únicas por su configuración arquitectónica y decorativa.

Calatayud también es la sede central de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro en España. Dicha sede es la basílica del Santo Sepulcro, punto físico común de los dos históricos capítulos –demarcaciones– de esta orden de caballería en España: el capítulo de Castilla y el de Aragón, que se correspondían con los dos antiguos reinos peninsulares.