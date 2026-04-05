«El Palacio Euskalduna es mitad obra de un madrileño; el puente Zubizuri, de un valenciano; el Kursaal, de un navarro; el Santuario de Aránzazu, de un navarro y un madrileño. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay obras de Antonio López, Goya y Sorolla», ha recordado Ayuso en un mensaje en X, destacando que «las pretensiones nacionalistas son ciegas, absurdas, catetas» y que obedecen a «un burdo negocio político».

El ejecutivo vasco reclamó la semana pasada al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el traslado temporal del Guernica de Pablo Picasso al Musseo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno vasco y del bombardeo de Gernika.

Esta misma semana se hizo público un informe del Museo Reina Sofía que desaconseja «rotundamente» ese traslado.

Pradales reta a Sánchez con el Guernica

Sin embargo, los independentistas siguen erre que erre. La última vez este domingo, con motivo del Aberri Eguna, Día de la «patria vasca».

«Sacaron a Franco de su tumba, ¿y no pueden traer un cuadro?», ha declarado el lehendakari vasco, Imanol Pradales, en un acto en Bilbao, convocado por el PNV en la Plaza Nueva de la capital vizcaína con el lema Aberria Bizi –Vive el país–.