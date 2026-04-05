Ayuso tilda de «ciegas, absurdas y catetas» las pretensiones del PNV de trasladar el Guernica al País Vasco
Afirma que tales pretensiones del independentismo obedecen a "un burdo negocio político"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tilda de «ciegas, absurdas y catetas» las pretensiones del PNV del traslado del Guernica de Picasso al País Vasco. Así lo ha señalado en redes sociales tras la reivindicación del PNV de que sea trasladado. Una reivindicación histórica del independentismo que ha recuperado el Gobierno vasco en las últimas semanas.
«El Palacio Euskalduna es mitad obra de un madrileño; el puente Zubizuri, de un valenciano; el Kursaal, de un navarro; el Santuario de Aránzazu, de un navarro y un madrileño. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay obras de Antonio López, Goya y Sorolla», ha recordado Ayuso en un mensaje en X, destacando que «las pretensiones nacionalistas son ciegas, absurdas, catetas» y que obedecen a «un burdo negocio político».
El ejecutivo vasco reclamó la semana pasada al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el traslado temporal del Guernica de Pablo Picasso al Musseo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno vasco y del bombardeo de Gernika.
Esta misma semana se hizo público un informe del Museo Reina Sofía que desaconseja «rotundamente» ese traslado.
Pradales reta a Sánchez con el Guernica
Sin embargo, los independentistas siguen erre que erre. La última vez este domingo, con motivo del Aberri Eguna, Día de la «patria vasca».
«Sacaron a Franco de su tumba, ¿y no pueden traer un cuadro?», ha declarado el lehendakari vasco, Imanol Pradales, en un acto en Bilbao, convocado por el PNV en la Plaza Nueva de la capital vizcaína con el lema Aberria Bizi –Vive el país–.
En su discurso, Pradales ha recordado que el Gobierno vasco ha pedido que el Estado ceda temporalmente el Guernica. Considera que «sería una buena forma de avanzar en la reparación al Pueblo vasco, a la memoria democrática».
Y ha emplazado al Gobierno a responder si «va a tener la valentía política de traer el Guernica a Euskadi». Tras recordar que «sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos», ha preguntado al Ejecutivo Sanchez si «no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi». «La pelota está en su tejado. Que respondan», le ha instado.
Durante su intervención, Pradales también ha abogado por «seguir construyendo la casa vasca piedra a piedra». Además, ha instado al PSE-EE a decir «claramente» si no quiere más autogobierno y más capacidad de decisión para el País vasco, y a EH Bildu la ha emplazado a defender «con hechos la nación vasca».
Por otro lado, ha señalado que «vienen meses de calado político y llega el momento de la verdad para el Gobierno»: la agenda bilateral entre el País Vasco y el Ejecutivo de Pedro Sánchez «tiene carpetas abiertas muy importantes por acordar y cerrar», como Puertos, Seguridad social, migración, oficialidad del euskera en Europa o la financiación de la dependencia.
«Nosotros vamos a trabajar y negociar el tiempo que haga falta para lograr acuerdos. Y vamos a estar a la altura», afirma, planteando a Sánchez «cómo quiere pasar a la historia» ante el pueblo vasco y si «va a cumplir o no va los compromisos pactados» con el País Vasco.
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