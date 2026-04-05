El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha intensificado las amenazas a los ayatolás de la dictadura de Irán tras el rescate de un segundo miembro de la Fuerza Aérea este domingo. Tras confirmar el rescate del tripulante del F-15E Strike Eagle, el presidente ha amenazado con destruir las instalaciones energéticas y los puentes de Irán si no se reabre el estrecho de Ormuz: «El martes será el día de las centrales eléctricas y de los puentes, ¡todo en uno, en Irán! ¡No habrá nada igual! ¡Abrid el puto Estrecho, locos bastardos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá», ha escrito Donald Trump en redes sociales.

Las fuerzas de EEUU han rescatado a un aviador estadounidense atrapado en Irán en una arriesgada misión. El tripulante llevaba más de 36 horas escondido en Irán después de que su avión fuese derribado el pasado viernes. El presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó el éxito de la operación y afirmó que Irán se había estado acercando peligrosamente antes del rescate en redes sociales.

En una publicación posterior, citada con anterioridad, también este domingo por la mañana, Trump ha amenazado con destruir las instalaciones energéticas y los puentes iraníes el martes si no se reabre el estrecho de Ormuz. Trump ha anunciado además que ofrecería una rueda de prensa el lunes a las 13:00 horas en Washington (19:00 horas en España).

Todas las fuerzas involucradas en el rescate del fin de semana se encuentran fuera del espacio aéreo iraní. El aviador era uno de los dos tripulantes de un F-15E Strike Eagle que fue derribado por fuerzas iraníes el viernes. Un equipo militar estadounidense rescató al otro tripulante ese mismo día.

PRESIDENT TRUMP: 🇺🇸 Tuesday will be Power Plant Day, and Bridge Day, all wrapped up in one, in Iran. There will be nothing like it!!! Open the Fuckin’ Strait, you crazy bastards, or you’ll be living in Hell – JUST WATCH! Praise be to Allah. pic.twitter.com/zmS6hBEThN — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 5, 2026

Al salvar al segundo aviador, Estados Unidos también ha impedido a la dictadura de los ayatolás de Irán una victoria propagandística, ya que temían que Teherán pudiera capturar al oficial y exigir condiciones importantes para su regreso.

El estrecho de Ormuz ha demostrado ser crucial en la guerra de EEUU y la dictadura de los ayatolás de Irán. Constituye el punto de estrangulamiento marítimo más importante del mundo para el transporte de petróleo, por donde transitan diariamente entre el 20% y el 25% del consumo mundial de petróleo y más del 20% del gas natural licuado (GNL).

Ubicado entre Irán y Omán, es la única ruta marítima que utilizan muchos países del Golfo para transportar energía y fertilizantes al resto del mundo.

La dictadura de los ayatolás de Irán ha utilizado el bloqueo del estrecho de Ormuz, junto con los ataques a la infraestructura petrolera y gasística de los países del golfo Pérsico, para que la comunidad internacional presione a Estados Unidos para terminar la guerra.

Las tiranías de los ayatolás de Irán han decidido librar una guerra de desgaste y demostrar su control sobre los envíos de petróleo del golfo Pérsico para disuadir a Estados Unidos y sus aliados de considerar futuros ataques y fortalecer su posición de cara a cualquier posible negociación.

Estados Unidos ha disfrutado de un dominio indiscutible de los cielos, similar al que describe ahora Trump, durante las campañas antiterroristas del Pentágono en Oriente Medio y Afganistán, en las que el ejército estadounidense se enfrentó a grupos militantes sin fuerzas aéreas y con escasos recursos en materia de defensa antiaérea.