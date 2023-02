PNV: otra marca corrupta de Sánchez

Por mor de la presentación en la sociedad vasca de sus candidatos municipales y forales del próximo 28 de mayo, el PNV ha lanzado a su presidente, el antiguo periodista de Deportes del El Correo (entonces se llamaba El Correo Español-El Pueblo Vasco), Andoni Ortúzar, a prodigarse por los medios afectos, y Ortúzar, que otros defectos tiene pero no el de la complejidad dialéctica y retórica, ha avisado a tirios y troyanos de que no tiene la menor intención de cambiar de socio político, que Sánchez es su apuesta inveterada, “porque lo que ‘vendría’ (muy vasco él en la expresión”) sería peor”.

En un momento volvemos en esta crónica sobre ello para averiguar si esta afirmación es coyuntural o tiene permanente vocación de futuro. Pero, dicho esto, la parte más sustanciosa de la entrevista citada es la que Ortúzar, con más papo que los Platters entonando la fabulosa Only you, se echa a un lado de la mayor corrupción habida nunca en su región, la de los golfos peneuvistas de Alava, De Miguel y su cuadrilla, que se pusieron las botas beneficiando a sus empresarios amigos. Afirma él, sin sonrojarse, que aquel escándalo de sus cargos políticos nada tiene que ver con su partido, que el PNV, desde la fundación del xenófobo Arana, tiene el techo limpio como un patena. Su afirmación recuerda a la de aquel cronista futbolístico, el abuelo Fernández Cuesta, siempre cantor de las excelencias del Real Madrid, que para aminorar el efecto de los goles -pocos- que le adosaban a su equipo del alma, llegó a escribir que en realidad no se los metían al Real, sino al portero del Real Madrid. Sublime explicación.

Pues para el caso que nos ocupa se trata de lo mismo y además tiene antecedentes: recuerdo el escándalo que hace años, en los primeros tiempos de la autonomía vasca, supuso la concesión de las loterías regionales. Después, cuando el lehendakari Carlos Garaicoechea se peleó con Arzalluz y su partido y, desde un seminario, Artea, consumó la partición de la familia abertzale, ya dispuesto él a llenar de basura las cestas de su antiguos compañeros, se pronunció así ante un grupo de periodistas de Madrid: “Encima ‘éstos’ (se refería, claro, a los peneuvistas que se habían quedado en Sabin Etxea) van por la vida de puros y castos, ¡si yo os contara cuánto dinero se escapó de las loterías!” Aquel episodio de los números vascos de la suerte ya está olvidado, pero la respuesta de los oficialistas de entonces fue idéntica a la de Ortúzar de ahora: “Eso no va a con nosotros”. Tampoco va con ellos, claro, la chusca peripecia protagonizada por la empresa CAF, la de los trenes de la risa de Asturias y Cantabria. ¿Saben ustedes que la adjudicación de los vagones se hizo por un procedimiento negociado sin pliego, ni informe de adjudicación, sólo con un concursante para el negocio, naturalmente la CAF, tan ligada siempre al PNV y tan favorecida por el Gobierno de Sánchez?

Y es que naturalmente con el PSOE, y más concretamente con Sánchez, Ortúzar y Urkullu mantienen una coyunda espectacular de conveniencia, y como no están para disimular lo bien que les cuadra andar del brazo y por la calle con los facciosos del sanchismo, ya avisan que van a seguir matrimoniados con ellos. Pero, ¡hombre, claro! ¡con quién les va a ir mejor! Ortúzar lo ha advertido: “Lo que ‘vendría’ seria peor”. Lo ha declarado cuando aún algunos bodoques cercanos a Feijóo siguen empeñados en que las relaciones de su jefe con los jetzales de Bilbao son óptimas, es más que “se ven” de vez en cuando. Esta especie empezó a impartirse apenas llegado Feijóo al sillón de Génova: “Se entienden -proclaman- estupendamente”. Antes “se veían” en función de sus ocupaciones de entonces: las Presidencias de autonomías tan singulares como las del País Vasco y Galicia. Desde aquel momento hasta el presente parece incluso que los dirigentes se “han visto”, según le indican al cronista, un par de veces. ¿Con qué resultado? pues por las manifestaciones de Ortúzar parece que con ninguno, porque el PNV no va a cambiar de equipo pese a todas las miserias de la ralea de Sánchez. Lo escrito: ¿con quién les va a ir mejor?

Fíjense en otro pasaje de la entrevista citada. Se refiere al voto positivo en favor de la repugnante Ley del sí es sí. “Nosotros -asegura el preboste sin pestañear- apenas tenemos un 1 por ciento de la culpa de esa aprobación, el 99 por ciento es del Gobierno”. ¡Qué descaro! ¿Se hubiera aprobado ese bodrio infecto sin que gentes como las del PNV le hubieran ofrecido su apoyo? Naturalmente que no, “pero a nosotros que nos revisen porque la Ley es buena”. Encima hace suyo Ortúzar uno de los argumentos de Podemos: la culpa es de los jueces que están aplicando torticeramente la Ley. O sea, que con lo que venga los vascos seguirán ayudando a Sánchez a salir de este trance, en la esperanza, también, de que, según admite el susodicho presidente del EBB, los Frankenstein, en cuyo siniestro carruaje está montado el PNV como ayudante del cochero, sumen un voto o un escaño más que la derecha española, el PP, y no hablemos de VOX al que estos pregoneros asimilan criminalmente a los terroristas de Bildu.

Claro está que si después de todo lo antedicho, este cronista les recomienda que tomen todos los avisos y las apuestas partidistas de Ortúzar con un cauteleoso “veremos “ o “por ahora”, se dirán: “Entonces, ¿a qué viene esto!” Pues viene a lo siguiente: que si en la noche del 3 de diciembre, día de las próximas elecciones generales, el ganador es Feijóo y su Partido Popular y si ambos pueden gobernar, lo más seguro es que el infrascrito Ortúzar se lance de nuevo a los medios afectos, y empiece a musitar requiebros tiernos a los vencedores porque, al fin y al cabo, “nosotros siempre nos tendremos que entender con Madrid”. Esto será lo que ocurra si afortunadamente sucede lo que desean mllones de españoles. El PNV, del único club del que no abjura es el del Athletic, lleno ahora por cierto de hijos de guardias civiles. Pero por ahora no hay caso: abrazos sostenidos al Gobierno más incivil, más repulsivo de la Historia reciente deEspaña. También el más felón, pero eso es lo que el PNV pretende: que Sánchez siga traicionando a España para engordar su separatismo.