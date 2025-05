Negueruela se conforma con que «la gente pueda imaginar» que tendrá una vivienda en Palma

No anuncia proyectos. No anuncia planes de vivienda. Iago Negueruela anuncia que no habrá más alquiler vacacional en plurifamiliares, que ya está prohibido, y que Palma no abrirá más hoteles. De planes para solucionar el principal problema de los ciudadanos, que es la vivienda, su propuesta es permitir «imaginar» a los palmesanos que la podrán conseguir.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma ha reivindicado su proyecto político para la ciudad de cara a las elecciones de 2027. El representante local de los socialistas se ha pronunciado antes del inicio de la renovada Comisión Ejecutiva del PSOE de Palma, celebrada este pasado miércoles en la sede del partido.

Negueruela ha afirmado que el partido pondrá en marcha un proyecto que tratará de «recuperar la ilusión, las ganas de vivir en Palma y que los jóvenes tengan un proyecto de vida en la ciudad». Así, ha explicado que el PSIB apuesta porque la gente pueda imaginar que tendrá una vivienda en Palma, aunque el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, se «nieguen», como ha aseverado que hacen al «no limitar los precios de los alquileres»

De este modo, el PSOE de Palma inicia este jueves una campaña de escucha y reuniones en los barrios que empezará en el distrito Nord de la ciudad, para «revertir la situación».

Consultado por la intención de la agrupación de incrementar el número de afiliados en la ciudad, Negueruela ha apuntado que el PSIB aspira a ser el «más representativo» en cada barrio y para eso apostarán por «generar más afiliación».

En ese sentido, ha mencionado a Playa de Palma como una de las zonas en las que se centrará porque es una de las que Jaime Martínez estaría «dejando de lado». «Piensa más en Palma Beach pero menos en las casas que hay detrás», ha advertido.

«Si el alcalde quiere abrir más hoteles boutique es porque va a quitar casas del centro de Palma y un piso en cualquier barrio Palma tiene muchas posibilidades de ser o una segunda residencia o un piso turístico, por lo que el PSIB buscará a gente que combata este modelo», ha defendido.

Las primarias

Preguntado por la posibilidad de que antes de los comicios municipales pueda haber unas elecciones primarias para elegir al candidato del PSIB, ha alegado que los procesos internos son «públicos» y ha planteado que «puede haber cualquier situación», ya que las primarias «existen» y es el método por el que se escogió a Pedro Sánchez o Francina Armengol a las distintas elecciones.

Ha censurado que el PP cuestione su modelo organizativo cuando convoca un congreso «después de ocho años» o las «purgas», como la que ha insinuado que se sometió al expresidente del PP de Baleares, Biel Company. «Si hablan tanto del PSIB es que tienen miedo a una maquinaria, unas ideas y un proyecto con 146 años de historia, como es el PSOE», ha sostenido.