Pilar R. Losantos: «España se avergüenza de un presidente que falta al respeto a millones de judíos»

Este jueves 23 de noviembre, OKDIARIO asistió a un encuentro organizado por la Embajada de Israel para medios de comunicación y cargos institucionales. Durante su celebración, se mostraron «imágenes reales, sin cortar ni editar, que grabaron los propios terroristas de Hamás en los atentados del 7 de octubre». Unas imágenes que, tal y como declara Pilar R. Losantos, muestran que Hamás es «el mal químicamente puro, cruel, maniqueo y extorsionador».

La presidenta no ejecutiva de OKDIARIO pudo visualizar los 47 minutos de vídeo. Cuarenta y siete minutos en los que se recogían «cientos de ejecuciones a sangre fría, chicas violadas y el llanto de los niños», unos actos imposible de describir con palabras porque «no sólo sería frivolizar, sería no hacer justicia con el grado de crueldad que ha sufrido la población israelí».

No obstante, Losantos sí quiere destacar tres episodios especialmente relevantes: «El primero, la imagen de terroristas de unos 15 años decapitando a un hombre vivo con un cuchillo de cocina no mucho más afilado que el que utilizan para untar mantequilla. Una decapitación que, por supuesto, conllevaba como premio coger la cabeza del señor israelí y pasearla como un trofeo mientras el resto de terroristas, algunos de ellos imberbes, lo celebran como si acabaran de ganar el Mundial de fútbol. En la segunda escena se ve a dos niños de 6 y 8 años en calzoncillos huyendo de un terrorista y escondiéndose en un armario. El terrorista, al encontrarlos dentro, lanza una granada y cierre la puerta. Imaginen el final. Por último, la escena de la chica con rastras que se ha convertido en uno de los símbolos de las víctimas del 7 de octubre. Pudimos ver la escena completa en la que la chica, desnuda y violada, era paseada por las calles de Gaza como trofeo mientras cientos de gazatíes escupían el cadáver a su paso mientras celebraban con aplausos y gritos la hazaña de sus compatriotas», enumera.

Todo esto acontecía, como hemos indicado, el jueves 23 de noviembre, fecha en la que nuestro presidente del Gobierno «ha ido a tener dos minutos de gloria internacional insultando al primer ministro de Israel», algo que Losantos no duda de calificar como «una auténtica vergüenza y humillación para España».

Pero el pueblo español no es antisemita y Losantos finaliza su discurso lanzando un importante mensaje a Israel: «El pueblo español, que ha vivido la lacra del terrorismo en primera persona, sabe perfectamente dónde está el bien y, sobre todo, quién es el mal. El pueblo español se avergüenza de un presidente que falta al respeto a los millones de judíos de todo el mundo que están siendo atacados física y socialmente por el mero hecho de existir. El pueblo español sabe, admira y reconoce el sacrificio que hace el estado de Israel como primera línea defensiva de Occidente luchando contra el terrorismo islámico. El pueblo español sabe que el 7 de octubre no hubo una guerra con dos bandos con legítimas aspiraciones políticas, hubo terroristas y un pueblo masacrado que tiene el derecho y, sobre todo, el deber de defender a su población. Así que, desde OKDIARIO, queremos decirle una cosa alto y claro a la comunidad judía internacional en general y a los israelíes en particular: España, a pesar de su presidente, está con vosotros».