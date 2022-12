«Pasaré a la Historia» (por reventar España)

Cuando el adicto al autobombo desparrama, suelta: «Una de las cosas por las que pasaré a la Historia (¿?) es por haber exhumado al dictador». El necio obtuvo respuesta inmediata. Un grupo de seis mariachis, el mismo que festejó la fuga de Iglesias de la política,en la sede de Podemos, le dedicó a Sánchez, en Ferraz, la misma ranchera, Rata de dos Patas, de la siempre genial Paquita la del Barrio, cuya letra no tiene desperdicio, pues la concibió para farsantes: «Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, espectro del infierno, maldita sabandija, te odio y te desprecio». No incluyo la letra entera porque del folklore se llega a la ofensa grave. Basta con lo dicho, para entender lo que piensa una gran mayoría de la gente de las barbaridades que hace este zumbado. Este narcisista sufre serias psicopatologías. Ya no recuerda cuántas veces ha mentido, o ha incumplido sus promesas.

Pregunten a los damnificados por el volcán de la Palma, que aún esperan las ayudas prometidas. Pregunten a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que todavía esperan que les suban el sueldo y los equipen como es debido. Pregunten al pensionista, al que deja bajo mínimos; o a los autónomos, condenados a la ruina; y a las familias que ha empobrecido. Tras reírse de todos los jueces y reventar España, regalando la nación a unas tribus que nos odian, a las que compró con millones de euros de nuestros impuestos, con tal de seguir en Moncloa, el tirano merece ser expulsado de este país.

Ahora maquina nuevas locuras, mientras afila la guillotina -valga la metáfora- con la idea de comandar una república bananera. Ha convertido el Gobierno socialcomunista en una charcutería donde se expende el kilo de sedición a precio de amigo. Sánchez debe pasar a la historia por ser un traidor. Las elecciones acabarán con este ridículo Narciso.