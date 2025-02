Otro audio que demuestra la riada de mentiras del Gobierno

Si hace unos días publicábamos un audio en el que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar reconocía que no se había puesto en contacto con el Gobierno valenciano para advertirle de la descomunal crecida de las aguas del barranco del Poyo, OKDIARIO revela hoy otro audio esclarecedor que viene a demostrar que desde los organismos dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez se minimizaron los riesgos de la DANA que desató la tragedia en Valencia. El contenido del mismo no puede ser más explícito, pues la AEMET, al mediodía de la fatídica fecha 29 de octubre, avisa al 112 de la Generalitat valenciana para decir textualmente que «no vamos a marearos con más avisos», lo que evidencia que ni por asomo contemplaron la situación que iba a producirse pocas horas después.

Es un mensaje que, por contra, lo que traslada es una relativa tranquilidad. Lo que pasó es de sobra conocido, pero si quien tenía que advertir del desbordamiento del cauce del barranco del Poyo -causante, en gran medida, de la tragedia que se llevó por delante la vida de más de doscientas personas- mantuvo silencio y, además, quien tenía que advertir de la situación meteorológica traslada la consigna de que no «iban a marear con más avisos», la conclusión es que el Gobierno de Sánchez mintió descaradamente al responsabilizar de lo ocurrido de manera obscena al Gobierno de Carlos Mazón.

Pues a medida que pasa el tiempo y se analizan los hechos con perspectiva, es fácil colegir que los organismos dependientes del Ejecutivo no informaron debidamente de la magnitud que estaba adquiriendo la DANA. Ni por asomo: uno no advierte del desbordamiento del barranco del Poyo y el otro advierte para advertir que no habría mucho que advertir. Surrealista. El vídeo que publica OKDIARIO viene a confirmar que el relato del Gobierno en esos días es un cúmulo inacabable de mentiras. Falsedades y patrañas que ahora quedan al descubierto.