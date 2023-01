¿Nos hemos cansado del tema de España?

Pasan las décadas, cambian los políticos de turno, llegan indocumentados a los Parlamentos y se llenan de rebuznantes, y seguimos a vueltas con el tema de España. Es muy típico reflexionar sobre el sentido de este país y una nación cada vez más gastada, porque los cada vez más menguantes intelectuales ya no tienen ganas ni talento para poner orden en este desconcierto. Antes el 98, también el 27 y su diáspora, poetas, ensayistas de toda condición echaron su cuarto a espadas sobre una comunidad política seguramente mal cosida, y casi siempre al borde de un ataque de nervios o mamporrazos. Ciertamente el titular presente del Ejecutivo, y todos sus cien mil asesores contribuyen poco a una valoración conceptual sobre los elementos de integración y sobre nuestro encaje histórico. Pero no podemos achacar todos los males del desfase de España a este poco virtuoso gobernante, pues el vacío intelectual del que ya se quejaba Luis Cernuda sobre la. madre o madrasta España es ahora una realidad indiscutible.

A la manera unamuniana, ni hunos ni otros. No nos interesan amaneramientos de fibra sensiblera, ni los vocingleros de mitin fácil, ni lecturas empíricas de historias territoriales de tinta invisible. Desde luego los que se llevan la palma y el pavoneo de la nada son los organizadores de congresos del PSOE para repensear el tema territorial de España. Es aquello de crear la comisión que a su vez nombra una ponencia, que prepara un informe que debata una subcomisión que nunca tiene tiempo de elevar al pleno. Pero si somos honestos salvo los columnistas, la mejor hornada ideológica del país en casi todos los periódicos, no vemos a nadie con ideas propias, ni con capacidad de seducción moral e intelectual sobre estos casi eternos problemas. Tanto Netflix y tanto influencer para nada. Claro, el día que un político lea un libro será un poco más fácil. Cuando los que estudian tengan maestros a lo Machado, tendremos ciudadanía y no consumidores ni cafres. Uff, qué país… más aburrido que un partido que prepare Simeone.