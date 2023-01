Juan Roig ha creado 100.000 empleos, ¿cuántos has creado tú, Belarra?

Después de que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, acusara al presidente de Mercadona de ser un «capitalista despiadado» por, en su opinión, estar lucrándose con la subida de los precios de los alimentos, el presidente de Mercadona no ha desaprovechado la ocasión de recordarle a la secretaria general de Podemos que los empresarios son los que generan «riqueza y bienestar y si después, a los que les toca gestionarla lo saben hacer, hay riqueza para todos y si no, enfrentamiento».

La respuesta de Roig -bastante más educada, por cierto, que la de la ministra- no puede ser más acertada. Lo que le ha venido a decir el presidente de Mercadona a Belarra es que se dedique a gestionar con más acierto de lo que viene demostrando este Gobierno. En cualquier caso, lo que resulta inaudito es que una ministra de nula trayectoria profesional se permita la osadía de descalificar a uno de los mayores empresarios de España, una persona que ha creado casi 100.000 empleos. Si para Belarra hay que «frenar los pies» a personas como Juan Roig o Amancio Ortega -otro empresario en el punto de mira de Podemos- habrá que concluir que hay gente en este Gobierno que ha perdido el oremus y que, llevados por un enfermizo sectarismo ideológico, son capaces de colocar su pensamiento reaccionario por encima del progreso y del interés general.

Vamos a ver, Ione: ¿Cuántos puestos de trabajo has creado tú? Porque no se te conoce obra buena. Gente como Juan Roig es la que genera empleo, progreso y bienestar. Llegar a ser ministra del Gobierno de Sánchez es muy fácil, pero para construir una empresa como Mercadona hace falta algo más que proclamas demagógicas. Revisa tu trayectoria profesional y cuando encuentres algo de lo que poder presumir, vas y lo cuentas. Entretanto, un poco de respeto. Serás ministra de Sánchez, pero no le llegas a Juan Roig ni a los talones.