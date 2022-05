Debo confesar y confieso que esta ministra de Igualdad de la que se mofa más de media España me produce ternura. Da espectáculo, sin duda, aunque un tanto caro, y ello siempre es de agradecer en un país cejijunto y barbinegro. Similar espectáculo podría producirse sin tanto coste para el contribuyente, pero la señora Montero sabe que para dos días que le quedan en ese convento, el que venga atrás que arree. A propósito de la regla “incapacitante” y otras delicias sobre la ley del aborto, la compañera de Pablo Iglesias ha dicho esto que he oído sin orejeras y que se comerán la tierra: este Gobierno y esta ministra luchan por una vida mejor para las mujeres españolas. Yo, doña Irene, que le escucho con tanto respeto, no he tenido jamás duda alguna desde el primer instante que la conocí: usted ha nacido para redimir a las féminas españolas, para abrirles la puerta del Olimpo, porque hasta que usted fue cooptada por el Altísimo para redimir a sus compatriotas del mismo género, ser mujer, como ha escrito una aplaudida columnista, es un asco.

Podría explicarle la situación de hoy y de antaño de las mujeres de mi familia y de colegas de mi entorno. ¡Para qué! Casi todas fueron estudiosas y han triunfado en la vida, incluso mucho más que sus parejas. Usted, doña Irene, lo que hace con éxito es utilizar el dinero del contribuyente para hacerse mayor en las urnas con el voto de la población femenina. Oiga, si la dejan, cojonudo. Pero para que no me tome por tonto, le diré una cosa en serio: si realmente quiere ayudar a que las mujeres españolas tengan una vida mejor, más desahogada y segura, consígalas, -¡usted puede, tiene posibles!- una asistenta o varias full time que pague el Estado, a ser posible con nivel 30 como ha sido su caso.

El resto, doña Montero, es poca cosa… Ya sabe su señoría que por estos lares la “gente” –aquella “gente” que ustedes, los podemitas, prometieron redimir de su esclavitud no hace tanto tiempo- suele ser muy desagradecida… Una asistenta gratis de nivel 30. Total, el déficit público aguanta todo y la deuda pública, según sus propios megagurús, no se paga nunca.