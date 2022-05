«Hemos tirado la toalla». Así resume una diputada del PSOE la posición adoptada por su partido, este miércoles, tras retirar la enmienda a la ley del ‘solo sí es sí’ con la que su partido pretendía abolir la prostitución, castigando el proxenetismo. «Estamos sometidos a lo que quiere [Irene] Montero» subrayan en el grupo parlamentario. Y lamentan que para contentar a sus socios, en especial a Unidas Podemos, hemos «dejado de lado nuestra lucha histórica». Desde Moncloa minimizan esas cesiones a la formación morada y discrepan de estas representantes de su partido sobre la afectación que tendrá en las urnas.

La amenaza de los partidos que apoyan al Gobierno (UP, Esquerra Republicana, PNV, Junts y Bildu) de no permitir la aprobación de la ley, si los socialistas no retiraban la enmienda, llevó al grupo capitaneado por Héctor Gómez a «claudicar una vez más», en boca de esta diputada. La cuestión amenaza con un nuevo cisma en el seno del Partido Socialista. Cabe tener en cuenta que, hace unos meses, varias dirigentes ya se constituyeron en corriente dentro de la organización para hacer oír su voz.

Y es que la sensación generalizada entre las dirigentes que han abanderado el feminismo tradicional en el PSOE es de «indignación». El enfado se dirige principalmente contra la posición adoptada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a las cuestiones de Igualdad «con cesiones continuas a Unidas Podemos». Algo, aseguran, que «desdibuja uno de nuestros pilares como partido». Lideradas por la ex vicepresidenta del Ejecutivo y ahora presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, las feministas tradicionales del PSOE acusan al líder de su partido de «claudicar» ante las posiciones de Unidas Podemos en temas de feminismo.

Desde el sector feminista tradicional del PSOE recuerdan, en relación al anteproyecto de ley aprobado este martes, que los socialistas ya manifestaron su rechazo a la regulación de la baja laboral por regla dolosa que defendía Podemos -y que se acabó incluyendo- «aunque ahora Felipe [Sicilia] lo quiera celebrar como un triunfo de los derechos laborales de las mujeres».

Proposición de ley

Las presiones internas en el Partido Socialista han obligado al grupo parlamentario a registrar este jueves, en el Congreso, una proposición de ley para modificar el Código Penal. Aunque no sea la opción preferida por las feministas. De esta forma pretenden endurecer así las penas por proxenetismo, después de renunciar a hacerlo en la ley del ‘sí es sí’. Calvo, al término de la Comisión de Igualdad que ella misma preside, y tras confirmar la cesión de los socialistas a sus socios, estalló en las redes sociales contra Sánchez y Montero afirmando que «no es feminismo si no defiende los Derechos Humanos y la integridad física de todas, ¡de todas!, y sobre todo de las que más lo necesitan, las traficadas y prostituidas».

La norma que ha registrado el PSOE incluye modificaciones para multar a los clientes de la prostitución. Los socialistas han hecho público este texto un día después de que se haya aprobado en la Comisión de Igualdad la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley ‘solo sí es sí’, a la que había presentado una enmienda sobre este tema. Esta enmienda no tenía el apoyo de los socios de Gobierno en el Congreso, los cuales advirtieron a los socialistas de que, si esa enmienda salía adelante -previsiblemente con el voto del PP-, no votarían a favor del texto completo de la ley. El PSOE cedió ante las amenazas de Podemos, ERC, PNV o Bildu pese al cisma interno que la decisión ha provocado en sus propias filas.

Con esta proposición de ley, el PSOE pone la mirada en los impulsores de la prostitución ya que desde su punto de vista el proxenetismo está en una situación de «impunidad total». Los socialistas, en el texto que han registrado en la Cámara baja, sostienen que el artículo 187.2 del Código Penal «no castiga cualquier forma de obtención de lucro de la prostitución ajena, sino que exige que esa obtención de lucro se haya llevado a cabo mediante explotación», lo que, a su juicio, «ha llevado a una total inaplicación de este precepto».