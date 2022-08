El recuerdo de las víctimas de los atentados islamistas de Cataluña producidos hace cinco años se ha saldado con la confirmación del fanatismo independentista radical, jaleados por una corrupta (presunta), Laura Borràs, despedida con deshonor y vergüenza de la presidencia del Parlament autonómico.

Vengo insistiendo con una cierta frecuencia en este mismo papel digital acerca de la decadencia de Cataluña. Una degeneración respecto a lo que fue, propiciada por un independentismo irredento, fuera de la realidad y capaz de llegar, eso sí, a la intoxicación masiva de una población incapaz de sacudirse el yugo de unas minorías que han hecho de la entelequia su modo de vida.

Lo ocurrido en la Rambla de Barcelona es un suma y sigue que debería envolver en el oprobio a sus promotores y sus realizadores. Un homenaje a las víctimas, convertido en un aquelarre de desvergonzados que no respetan ni la memoria de los asesinados, ni el dolor de sus deudos. ¿Esta es la Cataluña que quieren? Ha llegado un tiempo ya en el que es la sociedad civil, el pueblo catalán, sin distingos de credos, raza u opción política sensata, la que se tiene que levantar para poner coto a la barbarie, la sinrazón y la caverna. Que exijan permitir vivir en paz, democracia y libertad. Y de paso, al resto de los ciudadanos libres del resto de España.

Unos y otros estamos hasta la mismísima raíz del cabello del llamado problema catalán. ¿De qué presumen? ¿De qué se jactan? Hoy no gobierna Franco para llevarles toda la economía productiva. Hoy las grandes multinacionales no llegan y las que estaban huyen con destino a otros lugares donde se les garantiza un mínimo de respeto y sensatez. Deducir que el CNI y el Estado estaban detrás de los atentados asesinos que llevaban una vitola en su autoría clarísima es un desatino más por parte de aquellos que no aceptan que han fracasado en sus empeños. Y seguirán fracasando.