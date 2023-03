Inda: «Todos los presidiarios de España piden que les hagan ‘un Griñán’»

Este jueves se conocía que la Audiencia de Sevilla ha concedido permiso al ex presidente andaluz José Antonio Griñán para que no entre en prisión y se trate fuera de la cárcel del cáncer que padece. Para Eduardo Inda, esta decisión demuestra que «la Justicia no es igual para todos» y, a buen seguro, «muchos condenados de este país estarán deseando que les hagan ‘un Griñán’».

Recuerda Inda que durante su etapa como presidente de la Junta de Andalucía socialista «José Antonio Griñán fue la persona que permitió y alentó el segundo mayor caso de corrupción de la historia de la Europa contemporánea: el caso de los ERE, que supuso el latrocinio de 680 millones de euros públicos». Recalca Inda que es el segundo más grave, porque «los campeones imbatidos son los Pujol, cuyo botín se acerca a los 3.000 millones de euros».

«Griñán es un tipo con suerte. Es un personaje con baraka porque, en relación con los 680 millones de euros que permitió robar, su condena se antoja ridícula. Le sancionaron con una condena por prevaricación, que no conlleva pena de prisión, y otra por malversación a seis años de cárcel», recuerda Inda.

Y es que basta con remitirse a otros casos, otras sentencias para realizar comparaciones odiosas como la del caso Gürtel. «A Francisco Correa le metieron 50 años de prisión por un botín de 29 millones de euros y a Luis Bárcenas a 33 años por ese mismo importe», apunta Eduardo Inda.

Siguiendo con las comparaciones escandalosas, Inda recuerda que Eduardo Zaplana que, pese a tener una leucemia galopante, pese a estar trasplantado de médula, se pasó en prisión provisional, -no condenado en sentencia firme, como Griñán-, 259 días». Lo mismo sucedió en el caso del empresario Manuel Prado, que, como rememora Inda «con setenta y tantos años y con un gravísimo cáncer, salía, como el común de los reclusos, para tratarse y luego volvía a prisión».

«El suertudo Griñán, lo que demuestra, es que no todos somos iguales ante la ley, y todos los condenados de este país estarán pensando en este momento que quieren que les hagan ‘un Griñán’ o ‘un Borrás’, que es otra que tal baila: dio un golpe de Estado y ahora la Justicia pide que se la indulte», después de que se hayan conocido este jueves las dos decisiones judiciales.

Finaliza Inda asegurando que estas cosas «pasan en este país bananero que está fabricando ese autócrata peligrosísimo que es Pedro Sánchez».