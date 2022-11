Inda: «Lo de Irene Montero no fue un error, insiste en su repugnante apología de la pederastia»

Eduardo Inda analiza las polémicas palabras de Irene Montero sobre la sexualidad de los menores. En concreto, la ministra de Igualdad ha insistido en un foro en Buenos Aires en que «los niños tienen derecho a saber que pueden tener sexo con quien quieran».

Inda recuerda al respecto que «allá por septiembre se montó un pollo, y no un pollo monumental, que es lo que hubiera tocado, cuando Irene Montero dijo, con su habitual terminología, que los niños, niñas y niñes tienen derecho a amar a quien quieran y a tener sexo con quien quieran. Lo primero era abstracto y puede ser comprensible y hasta aceptable; pero lo segundo no, porque es toda una invitación a la pederastia. Lo peor de todo es que la ministra de Igualdad no rectificó sus palabras. Tampoco precisó que fuera un lapsus verbal. En ningún momento puntualizó nada».

El director de OKDIARIO añade: «Un mes después el beneficio de la duda ya no tiene sentido, porque en un viaje oficial a Sudamérica ha dicho literalmente lo mismo, que los niños, niñas y niñes pueden tener sexo con quien quieran, en fin, que pueden tener sexo con un mayor de edad, algo que en el Código Penal es pederastia y está severamente castigado como lógicamente toca en cualquier Estado de Derecho».

Inda subraya que «en una democracia de calidad, en un Gobierno digno de tal nombre, esta sujeta habría sido ya destituida hace horas, y además de todo eso, la Fiscalía de Menores hubiera abierto diligencias. Aquí mucho me temo que no va a pasar nada y este canto a la pederastia, al abuso de menores, saldrá absolutamente gratis. En fin, ¿qué podemos esperar de un Gobierno tan lamentable y vomitivo en tantas cuestiones y de una sujeta como Irene Montero? Pues simplemente barbaridades como ésta».