Inda: «¿Qué tendría que haber hecho Ayuso, pedirle la renta a Alberto cuando se dieron el primer beso?»

Después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya comparecido para desmontar uno a uno los bulos que Moncloa ha difundido contra ella y su pareja, Eduardo Inda asegura que «por mucho que la brunete mediática de Moncloa» y «que la derechita mediática tontita se empeñe en caer en la trampa, lo del novio de Isabel Díaz Ayuso es un no caso, al menos en lo que respecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid», otra cosa, apunta, «será lo que dictamine la Justicia respecto a Alberto González».

El director de OKDIARIO explica que «es un no caso respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque, para empezar, no está casada en régimen de gananciales con Alberto González, porque son novios». Además, «en segundo lugar, hay que decir que Alberto González, que se sepa y desde luego en este caso, no ha realizado ningún contrato con la Comunidad de Madrid». Por último, «en tercer lugar, hay que reseñar que el fraude del que habla Hacienda, filtrado por Hacienda y la Fiscalía de Madrid, se habría perpetrado cuando ni siquiera eran novios». Y es que, «al menos tras cuartas partes de ese fraude se llevó a cabo cuando ellos ni siquiera salían».

Además de todo esto, Inda plantea que «hay que preguntarse qué tiene que hacer una persona cuando empieza a salir con alguien, cuando da el primer beso»: «¿Tiene que pedirle previamente, aparte del consentimiento, que le entregue la declaración de la renta? ¿Que le enseñe que está limpio como una patena o cómo carajo es esto?», se cuestiona.

Para el director de OKDIARIO, «esto es una concepción un tanto machista de la vida. Pensar que una mujer del siglo XXI tan poderosa como la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que saber lo que hace su novio es sencillamente de locos», apunta. Inda insiste: «Como digo, aquí hay un no caso, o sí hay un caso, que es el de la filtración delictiva de los datos por parte de la ministra de Hacienda y de la Fiscalía de Madrid».

Y ante tal filtración, el director de OKDIARIO lo tiene claro: «Espero, confío y deseo que se investigue ese delito y que los culpables lo paguen. Porque lo que se está haciendo con Isabel Díaz Ayuso, y también con su novio, por muy culpable que sea fiscalmente, que eso habrá que verlo, es sencillamente un delito y, lo más grave de todo, terrorismo fiscal».