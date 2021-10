La situación que se vive en la isla de La Palma a consecuencia de la erupción del volcán de Cumbre Vieja es un drama. Por eso, Eduardo Inda manda su «solidaridad» y «cariño» en nombre de «todos los que hacemos OKDIARIO» a los habitantes de la Isla Bonita y, muy especialmente, a las más de 700 familias que han perdido sus hogares. Y, además, tiene una propuesta para Pedro Sánchez: «Que cierre el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y destine los 452 millones que nos cuesta a todos los españoles a las familias que lo han perdido todo en La Palma».

El motivo de esta proposición no es otro que el de acelerar la llegada de ayudas a los palmeros. «Espero que las ayudas lleguen rápido porque si no se trasladan a las víctimas con celeridad, serán menos ayudas», asegura Inda, que señala que a la vista de las decisiones tomadas hasta ahora «la cosa no ha empezado bien». «La primera remesa anunciada por el Gobierno de España de 10 millones de euros es un auténtico insulto a los palmeros. Los daños se estiman, por el momento, en más de 300 millones. El Gobierno está poniendo 30 veces menos de lo necesario para paliar el drama y el dolor que están viviendo los habitantes de la isla».

De ahí su propuesta. «Tengo una idea para sacar los más de 300 millones de euros que hacen falta para socorrer a esta gente: cerrar el Ministerio de Igualdad y destinar los 452 millones que nos cuesta los españoles la broma cada año y destinarlo a los habitantes que han perdido sus hogares en La Palma», apunta Inda. Y lo justifica por algunas decisiones realmente llamativas a la par que inútiles tomadas por Igualdad. «Ya me dirán para qué sirve el Ministerio de Irena, Irene, Ireno Montero. Pues simplemente para enriquecer a los amiguetes. ¿Qué sentido tiene un estudio pagado con dinero público sobre el machismo en la Prehistoria? O sobre las personas que son no binarias, o sobre el machismo en los algoritmos. De locos», concluye Inda.

Insiste Inda en su propuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Cierre el Ministerio de Igualdad, mande a Irene Montero a la calle y destine esos fondos a quien verdaderamente los necesita, los habitantes de La Palma».