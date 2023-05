El equipo del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, avisó media hora antes a los servicios de protocolo de la Comunidad de Madrid, capitaneados por Alejandra Blázquez, de que se iba a colar en la tribuna de autoridades para presenciar el desfile militar con motivo del 2 de Mayo. La respuesta fue contundente: «De ninguna manera puede subir al estrado». Eduardo Inda, director de OKDIARIO, advierte a Bolaños de que se ha convertido en el hazmerreír de toda España y le pregunta: «Bolaños, ¿por qué eres tan chulo con Ayuso y tan sumiso cuando la Generalitat te quitó el móvil?».

«Tu actitud macarra es propia del típico pendenciero que intenta entrar en una discoteca por la fuerza fuera de sí. Esa actitud te ha dejado en muy mal lugar. Has hecho el ridículo y lo peor de todo es que te han obligado a hacerlo desde arriba. Te ha obligado tu Nerón particular, ese Nerón que es Pedro Sánchez, que os está llevando directos al abismo. Yo no esperaba que alguien tan serio como tú acabase convertido en una caricatura», reflexiona Inda.

«Y la verdad es que la chulería, la prepotencia que demostraste y exhibiste ayer ante un Gobierno constitucional presidido por una demócrata de los pies a la cabeza, como Isabel Díaz Ayuso, esa prepotencia o ese supuesto orgullo lo hubieras exhibido hace un año, cuando la Generalitat de Cataluña, en una reunión con la consellera de Presidencia, Laura Villagrà, te obligaron a dejar tu teléfono móvil en la puerta fuera de la reunión», continúa el director de OKDIARIO.

«¿Y por qué? Porque decían que les ibas a grabar. Un ministro de la Presidencia, con dos narices, ¿qué hubiera hecho? Pues hubiera cogido el petate, les hubiera mandado al carajo y se hubiera ido por donde había venido. Pero no, tú cobardemente te quedaste allí sentadito. Entre otras razones porque los golpistas os molan bastante más que los constitucionalistas como Díaz Ayuso. Ayer diste el escaño 72 a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Seguid así, a ver si llega a los 75 y os pega un repasito el 28 de mayo aún mayor del que pronostican las encuestas. Y hablando de catalanes, te voy a recordar lo que decía el gran Tarradellas: «En política se puede hacer cualquier cosa menos el ridículo», concluye.