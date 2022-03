Además del envío de armamento acordado por la UE, hay numerosos países que, a título individual, han decidido, además, suministrar a Ucrania material bélico para defenderse de la agresión rusa. Son, entre otros, Alemania, Francia, Bélgica, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Chequia, Rumanía, Noruega y Portugal, naciones que han decidido dar un paso al frente e implicarse de forma decidida y directa. ¿Y España?, se preguntarán ustedes. España, no. Y es que el Gobierno socialcomunista se ha limitado a enviar chalecos antibalas y material sanitario. La razón es sencilla de entender: Podemos se ha negado en redondo a que el Gobierno se significara enviando armamento. Y es que hay miembros de la formación morada en el Gobierno que no ven a Vladimir Putin como el culpable de la situación. Para ellos, la culpa de la invasión no es de Moscú, sino de la Alianza Atlántica que ha colocado a Rusia ante la tesitura de que tener que defender sus intereses. A nadie se le oculta que Vladimir Putin ha ejercido y sigue ejerciendo una enorme fascinación sobre los dirigentes podemitas. Es más: los pocos aliados de Rusia en estos momentos son, precisamente, países como Venezuela o Irán, amigos íntimos de Podemos, pues no en vano colaboraron activamente en financiar a la formación morada para desestabilizar a la democracia española con la irrupción del populismo de ultraizquierda.

