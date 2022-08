El gran despilfarrador pide ahorro al pueblo

Ni siquiera voy a entrar en las soluciones chapuceras, improvisadas, repletas de inutilidad técnica de un Gobierno prepotente y abusón. El mismo que cuando se ve rodeado por la realidad que pone en solfa sus capacidades como gestor de los asuntos públicos, recurre a la mentira, la descalificación y a cualquier falseamiento de la propia realidad que les ahoga y acojona.

Repitiendo comportamientos una y otra vez. En esas estuvimos; en esas continuamos. Podría afirmarse, quizá, que su incompetencia llama a los problemas, uno tras otro, sumando crisis inacabadas y no resueltas, entre otras cosas, porque tratan de vencerlas aplicando fórmulas ya experimentadas y fracasadas aquí y acullá.

Un Gobierno, antaño juguetón con el presente y el futuro de las gentes que contribuyen y que permite a sus miembros vivir como marajás y que, por ende, tratan de aguantar su privilegiada situación manipulando, retorciendo la realidad hasta el paroxismo.

Amigos, no caigan en el engaño reiterado. La inutilidad técnica de este Gobierno no tiene suelo. Asustado, desconcertado, ha decidido centrarse en hacer calceta, porque lo de “gobernar” le queda muy grande. Da igual en el asunto del que se trate, el detritus final está asegurado, haciendo oídos sordos a todo aquel que no le baila el agua.

Vayamos al último dislate de la semana: el ahorro energético. Nadie en su sano juicio pone en duda que hay que ahorrar energía, agua , gas, dinero, recursos naturales y financieros de todo tipo. Lo de ahora se veía venir. Como los malos estudiantes lo dejan todo para la convocatoria de septiembre mientras la situación se pudre. España es un país muy veterano en las dependencias energéticas. Sin petróleo, sin gas (porque al Gobierno no le da la real gana), sin agua, sin centrales térmicas (porque le dio la democrática tontuna de cerrarlas, con la energía nuclear reducida a su mínima expresión (porque al frente del Ministerio del ramo hay una señor activista contra ese energía declarada verde por la UE), con Argelia cortando el suministro y que no hablará con España hasta que Sánchez no se baje dela burra, la situación es francamente dramática.

Tarde y mal. Como en la pandemia, como en la inflación, como en el campo…como en todo. Hay que ahorrar energía, sin duda. Pero con un Gobierno que dé ejemplo de austeridad, empezando por su presidente y seguido por el resto de los ministros. ¿Acaso quiere convencernos de que el aire acondicionado de La Mareta lo tiene en 27 grados?

Hay que ahorrar energía, no hay más remedio. Pero con un Gobierno y con un presidente que no se cachondee de los ciudadanos mañana, tarde y noche. Por esa falta de ejemplaridad, además de lo chapucero del nuevo Real-Decreto, es por lo que una inmensa mayoría de la sociedad está soliviantada.