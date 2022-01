Pablo Iglesias repite sin parar que es un bulo que Garzón le haya dicho a los británicos que España exporta carne de mala calidad. Lo ha dicho así en una entrevista en la independentista RAC1 y en la sanchista SER. Lo ha escrito en su columna semanal y ha hecho que lo repitan todos sus voceros y panfleteros. El argumento de que las declaraciones atribuidas a Garzón son un bulo se lo ha construido el jefe de redes y “guerrillas” de Podemos, quien en un hilo explicaba que el bulo partía de un titular publicado “en una web controlada por el lobby de las macrogranjas” y a partir de ahí se ponía a divagar sobre el autor de aquel artículo porque había estudiado en la Universidad San Pablo CEU y trabajado previamente en Microsoft News de lo cual directamente concluía que era el demonio y en consecuencia la noticia era falsa. Así, sin más.

Un resumen del argumento de Pablo Iglesias sería: es un bulo porque Garzón no ha dicho lo que dicen que ha dicho, ya que la noticia la ha publicado una revista próxima a la patronal cárnica y el titular lo escribió un facha, ¡punto! Oye, que no seré yo quien diga que las bases y votantes de Podemos no deban ser tratadas como borregos criados en macrogranjas de esas, porque si ellos, los dirigentes del partido morado que son los que mejor deben conocer a sus seguidores, piensan que ese es el trato que merecen, ¿quién soy yo para contradecirles? Pero con un razonamiento tan infantil no puedes salir ni siquiera en la SER, Pablo, porque te escuchan personas normales, con una inteligencia media y se ríen de ti y de los que se tragan tus ruedas de molino.

Yo te voy a enseñar cómo se hace. Si pretendes decir que un titular es un bulo, primero tienes que explicar el titular, que en este caso dice: “Garzón afirma en The Guardian que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados”. A continuación tienes que ir a la fuente original de las declaraciones del ministro comunista de Consumo y como está en inglés, tienes que traducirla al español, como he hecho yo. Y así exponer que lo que realmente dijo Garzón, como cualquiera puede comprobar, fue: “Estas llamadas megagranjas encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y meten 4.000, o 5.000, o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados”. Que es exactamente lo que pone en ese titular que Pablo Iglesias y sus voceros dicen que es un bulo cuando evidentemente no lo es.

Decir que las declaraciones de Garzón son un bulo, cuando están a la vista de todos, es algo tan ridículo como afirmar que al pateapolicías Alberto Rodríguez “lo echaron del Congreso de los Diputados por ser de Podemos”, que la condena a 19 meses de cárcel a Isa Serra por delitos de atentado a la autoridad, lesiones a la policía y daños, fue “por tratar de frenar pacíficamente el desahucio de una persona discapacitada”, o que Rita Maestre asaltó en sujetador la capilla de la Complutense “defendiendo los derechos de las mujeres”. Argumentos tan absurdos que cada vez les compra menos gente, como así demuestran las encuestas o los mismos resultados electorales que se llevaron por delante al propio Pablo Iglesias tras su descalabro en las elecciones a la Asamblea de Madrid. En realidad, a los demócratas Garzón nos viene bien, es como una vacuna que inmuniza contra el comunismo porque, como es tan poco inteligente, al igual que un virus debilitado, permite a los electores ver el daño que los suyos hacen cuando se les permite alcanzar el poder.