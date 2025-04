Feijóo sabe que no basta ganar a Sánchez para derrotar al sanchismo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace un repaso a la España actual en una entrevista en OKDIARIO en la que pasa revista a los asuntos de más hondo calado en un contexto marcado por la crisis institucional derivada de la acción de un Gobierno, marcado por la corrupción, que está inmerso en una profunda involución democrática. Cuando aún no hemos llegado al ecuador de una legislatura que se está haciendo muy larga, Feijóo es tajante a la hora de afirmar que «cualquier presidente decente se iría» ante lo que está pasando en España, que está en una «decadencia política sin precedentes».

Sin duda, el diagnóstico sobre el estado de la nación emitido por Feijóo es certero, pero el problema para el PP -y su líder es perfectamente consciente- radica en el hecho de que la retroalimentación de intereses de la izquierda española y los separatistas de todo signo y condición obliga a los populares a algo más que una victoria en las urnas, porque como Feijóo afirma «el cambio de España vendrá de una gran victoria del PP o no vendrá», porque el PSOE, aún volviendo a perder, podría evitar el cambio político en España por la vía de seguir alimentando, a cambio de sus votos, las aspiraciones rupturistas de los enemigos de España. En suma, que una cosa es ganar a Sánchez -ya lo hizo- y otra derrotar al sanchismo.

En definitiva, que Feijóo tiene ante sí el reto ya no sólo de vencer en las urnas, sino de romper la tupida red de intereses tejida por el sanchismo, un concepto que remite al uso que el presidente del Gobierno está haciendo de las instituciones del Estado para perpetuarse en el poder. Feijóo es consciente de que no se enfrenta a un partido -el PSOE-, sino a una suerte de régimen en el que el socialismo, de la mano de Sánchez, ha decidido unir su destino a los enemigos de España para excluir con carácter permanente a una derecha política que no tiene sólo que ganar, sino romper el muro levantado por el socialcomunismo.