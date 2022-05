Esas cintas con las voces del separatismo

Es comprensible el canguelo que les ha entrado a los separatistas, grabados legalmente y con toda razón democrática, por el CNI. ¡No les llega la camisa al cuello!

En puridad democrática, los contribuyentes españoles tienen todo el derecho del mundo a conocer esas grabaciones, la parte de ellas que no afectan a la Seguridad Nacional; especialmente los contribuyentes catalanes. ¿Por qué? Sencillamente, porque queda retratada la auténtica cara y los verdaderos intereses de aquellos golpistas, que aún persisten, que continúan intentando socavar el régimen de libertades que en su día se dio el pueblo español a sí mismo.

Estimo, por tanto, que además de no ser baladí su conocimiento, aportaría gran valor para llegar al alma de los secesionistas e, incluso, a sus propias carteras, que en Cataluña siempre ha sido un elemento de primera magnitud. Según fuentes dignas de todo crédito, no muy alejadas de la todavía ministra de Defensa, especialmente significativas son las conversaciones de ese, sin duda, curioso personaje, Gonzalo Boye, que se sacó por correspondencia la licenciatura de Derecho en la cárcel y que ha terminado por convertirse en defensor de causas perdidas. ¿Podría el contribuyente conocer en su literalidad el tenor de lo de aquí y lo de acullá? Nos íbamos a divertir un rato, que no todo va a ser pesar y cilicio. Entre otras cosas, porque los corolarios económicos personales no han estado alejados del llamado procès que, al final, ha devenido en res de res.

El asunto, oigan, tampoco escapa a la presunta grabación al teléfono oficial del jefe del Gobierno. ¿Quién era o es el más interesado en ello? Perogrullo. ¿Tiene algo que ver con el repentino y sorpresivo cambio de opinión en relación al Sáhara Occidental? ¿Por qué pide el mandado Rufián la desclasificación de papeles secretos? ¿Ha comprobado el lector la distinta reacción a la de Sánchez observada en jefes de Estado y de Gobierno de otras potencias occidentales que también fueron objeto de la curiosidad de Pegasus?

Muchas de estas preguntas sólo obtendrán respuestas pasado un cierto tiempo y, en cualquier caso, cuando Sánchez haya abandonado el poder. Si es que lo abandona…

Lo único cierto y transmisible es que su Ley de Seguridad Nacional ha salido adelante con los votos de PP, Vox y Ciudadanos, mientras los que le sostienen en el Falcon dicen no.

¿No es enternecedor todo lo que ocurre en este país que todavía llamamos España?