El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, huele la debilidad de Pedro Sánchez y está dispuesto a lanzarle el definitivo ultimátum: si quiere conservar el apoyo de ERC tendrá que pactar «la amnistía o el referéndum este año». La mesa de negociación viene marcada por el creciente malestar de los golpistas catalanes, que no olvidan el espionaje de Pegasus -cómo será que Aragonés le pedirá al presidente dejar los móviles fuera de la reunión- y quieren llevar al límite sus exigencias al Ejecutivo socialcomunista, conscientes de que el tiempo de apretar al Gobierno se acaba y que un cambio en La Moncloa supondría el fin de sus pretensiones. En este escenario, ERC quiere hacer valer su peso y pretende cobrarse el pago más alto de Sánchez. Hay otra circunstancia que llevará a Aragonés a forzar al máximo la máquina: la alta probabilidad de que Cataluña vuelva a las urnas antes de acabar el año, como consecuencia de la mala relación que existe entre los dos socios que forman parte del Govern tras el procesamiento de Laura. Borrás.

Parece evidente que el tono empleado por el diputado ERC Gabriel Rufián en el Debate sobre el Estado de la Nación era indiciario de que las relaciones con el Gobierno no pasan por su mejor momento. Así que la decisión está tomada: si Sánchez no cede, se anunciará solemnemente el fin de las relaciones. Y es que, tal como está la situación política en Cataluña, Aragonés no puede salir de la reunión con Pedro Sánchez de vacío. El chantaje, pues, esta vez es real y habrá que esperar cuál es el movimiento del presidente del Gobierno para zafarse de la presión de su socio de legislatura. Tras el chantaje de los proetarras de Bildu, ahora es el momento de los golpistas catalanes. Saben que son decisivos para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa y van a por todas.