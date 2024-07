El ejemplo más claro de «un conflicto de intereses» es el ‘caso Begoña Gómez’

La Comisión Europea ha criticado la pasividad del Gobierno a la hora de prevenir los conflictos de intereses, con especial mención a los cargos que ocupan «altas funciones ejecutivas». Así, en una de sus recomendaciones para España, la UE es contundente en su reproche: «No se han tomado medidas para reforzar las normas sobre conflictos de intereses y sobre el patrimonio de las personas con altas funciones ejecutivas, y reforzar la facultad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses».

¿Qué son los conflictos de intereses?, se preguntará el lector. Pues para ser didácticos, el ejemplo más claro es el ‘caso Begoña Gómez’, o sea los negocios privados de la mujer del presidente del Gobierno. La UE considera que al no existir una regulación sobre las actividades de los familiares directos de los altos cargos existe un vacío pernicioso que se presta a situaciones como la que afecta a la esposa del jefe del Ejecutivo. Otro de los puntos sobre los que Bruselas pone el foco, estrechamente vinculado con la investigación sobre la mujer de Pedro Sánchez, son las actividades de lobby. La UE pide una mayor regulación en este ámbito y reprocha también al Gobierno español que «no se haya avanzado» en esta legislación, que debe incluir «un registro público obligatorio de lobbistas», es decir, los grupos y actores con ciertos intereses que presionan al Ejecutivo para adoptar medidas legislativas o decisiones a su favor. «No ha habido avances en la ley», se recoge en el informe, en el que se pide una mayor regulación sobre las «actividades de influencia» sobre los cargos.

En suma, que sin nombrar el ‘caso Begoña Gómez’ Bruselas afea al Gobierno que no haya nada por delimitar claramente lo que pueden y no pueden hacer los familiares de los altos cargos y recuerda que «el Ejecutivo tiene el mandato por ley de adoptar, antes de septiembre de 2024, una estrategia integral para prevenir y combatir la corrupción, aunque todavía no se ha comenzado a trabajar en ello». Con la que está cayendo, la advertencia no es para tomársela a broma.