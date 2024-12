EFE: cuánto más ‘malus’, más bonus

Se entiende que los bonus son incentivos empresariales vinculados a unos objetivos, a fin de fomentar la competitividad e incrementar los resultados. Digamos que es un premio por las buenas cuentas de la empresa. Pues bien, la cúpula de la Agencia EFE, empresa pública -esto es, financiada con el dinero de los españoles- ha repartido un millón de euros en bonus entre sus directivos con cargo a las cuentas de 2022 y 2023, pese a que -y he aquí lo alucinante- la empresa pública sumó pérdidas de 32 millones de euros en esos dos ejercicios. De acuerdo con los datos facilitados a los empleados, el importe bruto abonado a los diferentes cargos de EFE por el año 2022 ascendió a 492.296,02 euros brutos, mientras que por el año 2023 fue de 503.000 euros.

Por decirlo de una forma clara: con esos catastróficos resultados, lo lógico es que a las retribuciones de sus directivos se les hubiera penalizado con malus, es decir que sus sueldos se hubieran visto negativamente afectados por las pésimas cuentas de la sociedad. Pero no, con el Gobierno de Pedro Sánchez los directivos de las empresas públicas ganan más cuanto más pierden, una fórmula insólita en el mundo empresarial que el socialismo ha decidido instaurar para curarse en salud.

Según EFE, que preside el ex secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver, los criterios para otorgar este bonus eran un 50% por objetivos, uno general en función del resultado de la empresa y otro específico para el cargo, y otro 50% por la «evaluación del desempeño» de cada directivo. De modo que la pregunta que cabe hacerse es cuánto se hubieran llevado en el caso de no haber dado pérdidas. Resulta sencillamente escandaloso que la cúpula directiva de una sociedad pública como la agencia EFE -cuyo fiabilidad, por otra parte, está en entredicho- se reparta de manera tan alegre un generoso premio que no merece en ningún caso a tenor de su gestión. Con Sánchez, ya se sabe: para los más malus, más bonus. El mundo al revés.