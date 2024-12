El PP exige en el Congreso que comparezca el presidente de Efe por la «degradación» de la agencia

El Grupo Parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados ha solicitado la comparecencia del presidente de Efe, Miguel Ángel Oliver, en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja ante la «degradación» de la agencia pública que está teniendo lugar bajo su mandato.

En el escrito registrado por los populares, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el grupo del portavoz Miguel Tellado emplaza al presidente de Efe a comparecer en sede parlamentaria «para dar cuenta sobre la degradación y el desprestigio de la Agencia durante su Presidencia, con episodios como la publicación de titulares falsos que generaron alarma social, como un inexistente accidente de helicóptero contra un edificio en Madrid o el fallecimiento de un reconocido escritor español», subraya el PP en alusión al teletipo que dio por muerto al novelista Fernando Aranburu.

Asimismo, el principal partido de la oposición incide en su escrito al Congreso que la Agencia Efe ha llegado a difundir «titulares claramente manipulados», y cita el caso de denominar como «líder chavista» a la opositora democrática al régimen de la dictadura venezolana, María Corina Machado.

Además de esta «manipulación» de bulto, según lamenta el PP, en realidad fueron tres y no dos las noticias falsas que ha publicado la Agencia Efe en las últimas semanas. Tal y como ha publicado OKDIARIO, dos fueron las conocidas, muy comentadas en redes sociales: la de la no muerte del escritor Fernando Aramburu, y el helicóptero no estrellado en una torre de Madrid. Sin embargo, hubo una tercera información no veraz, emitida pasado el 14 de noviembre, que pasó más desapercibida. En concreto, Efe publicó a las 20:21 horas de ese día que había fallecido en Sevilla el periodista Sebastián García Casado. La noticia no sólo era falsa, es que Sebastián García Casado falleció en agosto de 2019, como recogió entonces el diario El País. Lógicamente, Efe anuló el despacho, como hizo con las otras dos noticias falsas publicadas en un corto espacio de tiempo.

Asimismo, la llegada de Oliver a la compañía no ha servido para revertir la situación económica. Este periódico ha informado de que el presidente de la Agencia Efe ha apuntado en recientes reuniones internas que la empresa pública se encamina a cerrar el presente ejercicio en números rojos de 12 millones de euros, con más de 50 millones de deuda. De esta forma, las pérdidas acumuladas por la agencia pública de noticias alcanzará los 40 millones de euros, según fuentes conocedoras de las cuentas.

Oliver fue secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021 y recaló en la Agencia Efe en diciembre de 2023, sustituyendo a Gabriela Cañas, que presidió la compañía entre 2020 y 2023. En 2023 la empresa cerró con 86 millones de ingresos y con pérdidas de 18 millones. En 2022, también facturó 86 millones y cerró con números rojos de 14 millones. Además, registró fondos propios negativos.

La ‘colonización’ de Sánchez

En su tarea de oposición, el PP viene incluyendo a esta empresa pública entre las instituciones que ha colonizado Pedro Sánchez, alejándolas de la debida neutralidad y objetividad que se les presupone. El propio Miguel Tellado, portavoz popular en el Congreso, denunció que «Sánchez ha tratado de ocupar todas las instituciones del Estado y ponerlas al servicio de su partido y de su persona: INE, CIS, RTVE, Efe, Tribunal Constitucional, Fiscalía y Abogacía del Estado, Correos, Congreso, Banco de España, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, CNI, Renfe, Aena, Defensor del Pueblo, CNMV, CNMC… y podría seguir», afirmó el pasado octubre en rueda de prensa en la Cámara Baja.

En este contexto, los populares ya se comprometieron en su Plan de Calidad Institucional a revertir esta situación en caso de llegar al Gobierno. Uno de los puntos del documento que presentó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz hace alusión expresa a la Agencia Efe «En aras de asegurar la independencia y la libertad de expresión en los medios públicos, así como de respetar el trabajo de sus profesionales, promoveremos las decisiones para recuperar la aplicación de estos principios tanto a RTVE como a la Agencia Efe», prometió el PP.

Mientras las miradas se dirigen a Oliver, el Gobierno de Sánchez avanza en su plan de controlar a los medios críticos. Por ello, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, lanzó este domingo al líder socialista esta advertencia: «Por mucho que el presidente del Gobierno quiera atacar la independencia de los jueces, el pluralismo de los medios de comunicación y la prensa libre y, por mucho que señale y acose a la oposición, los medios de comunicación y los jueces, vamos a seguir funcionando con absoluta libertad, señalando aquello que no funciona y ofreciendo una alternativa a los españoles de este mal gobierno», apostilló.