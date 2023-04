Inda: «¿Por qué no okupamos el piso de Sánchez en Pozuelo y el casoplón de Iglesias en Galapagar?»

La Ley de Vivienda que ha alumbrado el Gobierno socialcomunista «es un cheque en blanco, un chollo para los okupas, como la ley del sólo sí es sí lo era para violadores y pederastas», critica Eduardo Inda.

«Que Pablo Iglesias es un delincuente no se lo voy a contar ni se lo voy a decir a todos ustedes. Lo que hacen los delincuentes es, o delinquir ellos mismos o incitar a los demás a delinquir», apostilla Inda, que asegura que eso es lo que ha hecho de manera sistemática «el macho alfalfa de Podemos» desde que saltó a la escena pública «invitando a la ciudadanía a okupar viviendas ajenas. En resumidas cuentas, haciendo apología sistemáticamente del delito tan grave que es el allanamiento de morada».

La sorpresa para Inda es que el PSOE haya entrado en el juego, porque «lo que uno no esperaba es que el Partido Socialista, que es una formación teóricamente constitucionalista y respetuosa del Estado de Derecho, hiciera lo propio. Que hiciera seguidismo no sólo de Podemos, sino de los otros dos apóstoles de la okupación que son los etarras de Bildu y los golpistas de ERC». Asegura Eduardo Inda que «con Pedro Sánchez, el Partido Socialista es más bien poco constitucionalista y, desde luego, poco respetuoso de la ley y el Estado de Derecho».

Como ejemplo pone la nueva Ley de Vivienda, que no es más que «un cheque en blanco, un chollo para los okupas, como la ley del sólo sí es sí lo era para violadores y pederastas». OKDIARIO publica hoy que el Gobierno va a impedir echar a okupas que cobren 1.800 euros al mes. «Y viendo que el artículo 33 de la Constitución ya no sirve para nada –continúa Inda- yo lo que propongo es que okupemos la casa de Pedro Sánchez en Pozuelo. Y que hagamos lo propio con el casoplón de los Iglesias-Montero en Galapagar. En fin, que tomen y consuman de su propia medicina».