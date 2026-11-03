La ultraizquierda intenta volver a Sol durante un acto de Ayuso y Guardiola en la Real Casa de Correos pero la policía lo evita

La Policía Nacional ha intervenido este martes por la noche ante una sentada en la Puerta del Sol, apenas unas horas después de desalojar la acampada que ocupaba la plaza desde el pasado 26 de septiembre. La actuación se ha producido durante un acto en la Real Casa de Correos al que asistían las presidentas de Madrid y Extremadura, Isabel Díaz Ayuso y María Guardiola.

Los agentes han tenido que volver a actuar en el centro de la capital después de que, de madrugada, la Policía Nacional y la Policía Municipal retiraran a las personas que seguían en la acampada. La intervención nocturna ha llegado cuando la plaza ya había sido despejada y limpiada.

Durante horas, los servicios municipales han trabajado para retirar las tiendas, lonas y enseres acumulados en Sol. El Ayuntamiento cifra en 36 toneladas los residuos y materiales recogidos tras el desalojo de la madrugada.

Desalojo de madrugada

La Policía Nacional y la Policía Municipal desalojaron en torno a las 03:00 horas de este martes a las personas que seguían en la acampada de Sol. El operativo afectó a 334 personas y se saldó con dos detenidos por resistencia y desobediencia.

Tras la intervención, los servicios municipales desplegaron grúas, camiones y equipos de limpieza para retirar las instalaciones que ocupaban la plaza desde septiembre. Sol permaneció cerrada durante los trabajos y reabrió al tráfico y a los peatones pasadas las 12:30 horas.

La Delegación del Gobierno justificó el desalojo por el cambio en las circunstancias de la protesta, la retirada de algunas organizaciones y la existencia de presuntos hechos delictivos e incidentes en el interior y el entorno de la acampada.

La mayoría de las comisiones organizadoras había anunciado el fin de semana su intención de abandonar Sol y trasladar su actividad a los barrios para preparar la huelga general del 11 de noviembre. Pese a ello, otras personas permanecieron en la plaza hasta el desalojo.