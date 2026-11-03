La línea Madrid-Sevilla se abrirá en unos 10 días con menor frecuencia de trenes hasta que se restablezca el sistema ERTMS-2

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla prevé reabrir en un plazo máximo de 10 días naturales tras recibir la autorización judicial una vez que autorice los trabajos de reconstrucción, operando inicialmente con una menor frecuencia de trenes por prudencia, aunque no ha especificado en qué consistirá esa reducción.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el criticado Puente ha precisado que la reapertura se realizará con una reducción de frecuencias hasta que se complete el despliegue del sistema ERTMS-2 y una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad de la línea.

Puente ha especificado que la línea se ha visto afectada en algo más de 40 metros pero ha recalcado que, por prudencia, se operará en un entorno de unos 400 metros hasta reponer por completo el servicio. «Dependemos ahora mismo del permiso que nos dé el juzgado pero estimamos, con una estimación prudente, que a partir del mismo en un máximo de 10 días naturales tendremos la posibilidad de poner en servicio de nuevo la línea», ha afirmado.

La Guardia Civil concluye la búsqueda de restos mortales

El controvertido titular de Transportes ha contado que hoy se ha solicitado permiso a la juez competente para que autorice a iniciar las labores de reconstrucción y reposición de la línea, una vez que ya se han acabado los trabajos de retirada de material y coches de los trenes siniestrados sobre las vías.

Precisamente este mediodía se ha conocido que la Guardia Civil ha dado por concluida la búsqueda de restos mortales en el escenario donde se produjo el accidente de tren en Urda (Toledo) el pasado miércoles, que dejó 69 víctimas mortales y que mantiene a 26 personas hospitalizadas.

No obstante, Puente ha explicado que se tiene que finalizar el despliegue del ERTMS-2 en la línea Madrid-Sevilla, de acuerdo con la planificación fijada, y también se hará una revisión extraordinaria e inmediata de los sistemas de seguridad de esa línea por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

«Hasta que ambos trabajos se completen, adoptaremos una medida prudente en cuanto tengamos la línea repuesta, que es reducir el número de frecuencias que operan en esta línea Madrid-Sevilla», ha señalado el ministro, quien ha descartado que esta reducción de frecuencias se produzca en otros trayectos, ya que afecta exclusivamente al corredor Madrid-Sevilla.

Asimismo, ha intentado justificar la reducción horaria debido al aumento del tráfico desde los años 90, pero se ha olvidado de precisar la falta de inversión en mantenimiento que es responsabilidad de su Ministerio y que no ha llevado a cabo en los últimos años: «Hemos pasado de un escenario ideal en los 90 de seis trenes por sentido a uno más complejo con hasta 298 en la misma línea».