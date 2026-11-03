Borussia Dortmund – Real Betis: cuándo es, horario y dónde ver gratis en directo por TV y en streaming el partido de la Champions League

El Real Betis afronta un choque muy importante para ese sueño que es acabar entre los ocho primeros de la fase de liga de la Champions League. El Borussia Dortmund será un choque muy complicado, más aún disputándose el encuentro en el Signal Iduna Park, por lo que los verdiblancos tendrán que ir con todo al mítico feudo alemán. A continuación te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en Westfalia.

Borussia Dortmund – Real Betis de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Real Betis viaja a Alemania para medirse al Borussia Dortmund en el partido que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Los de Manuel Pellegrini están viviendo un sueño, ya que han conseguido ganar los tres choques que han jugado hasta el momento y esperan poder hacer lo mismo ante los germanos, que sólo han perdido un choque. La UEFA ha programado este partidazo para el miércoles 4 de noviembre y el balón deberá rodar en el Signal Iduna Park en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Borussia Dortmund – Real Betis de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ es el operador que tiene los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la máxima competición continental, de la Conference y de la Europa League. El Borussia Dortmund – Real Betis que cayó en la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones. Todos los clientes de este medio van a poder descargarse la app en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs y así poder ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Signal Iduna Park.

Tenemos que añadir que en la web de OKDIARIO vamos a ofrecerles la mejor información sobre todo lo que ocurra durante estos días en las diferentes competiciones continentales con los equipos españoles. Cuando finalice el Borussia Dortmund – Real Betis de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League publicaremos la crónica y también las reacciones importantes que se puedan producir en suelo germano.

Dónde escuchar por radio en directo el Borussia Dortmund – Real Betis

Además, los hinchas del cuadro de Heliópolis que, por cualquier motivo, no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Borussia Dortmund – Real Betis para contar lo que ocurra en el Signal Iduna Park.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Borussia Dortmund – Real Betis?

El Signal Iduna Park, ubicado en la ciudad de Westfalia, acogerá este emocionante Borussia Dortmund – Real Betis de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Este campo fue inaugurado en 1974 y se espera que este viernes haya una entrada brutal en sus gradas como es habitual, ofreciendo un ambientazo increíble.

La UEFA ha designado al árbitro holandés Serdar Gözübüyük para que dirija la contienda entre el Borussia Dortmund y el Real Betis en esta cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Dennis Higler será el encargado del VAR, así que sobre él recae la responsabilidad de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y decirle que vaya a analizarla al monitor que estará en la banda entre los dos banquillos.