Simeone, el fallo de Le Normand y un aprendizaje para la Champions: «Tenemos que dar el 120%, con el 100 no nos alcanza»

El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes y más en una semana que ha tenido la tragedia ferroviaria de Urda y el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel. El Atlético no anduvo para muchos festejos. Una primera parte honrosa y una segunda impotente. Le Normand, sordo de un pie, costó el primer gol y Laimer lo cerró de un disparo de fútbol sala. Este Bayern es mucho Bayern (0-2) para este Atlético.

«Nos faltó seguir manteniendo el partido que jugamos hasta el primer gol. Competimos bien ante un equipo importante. Sabemos de sus virtudes, también de las nuestras y nuestros defectos. Tratamos mejorar. Hasta el primer gol competimos muy bien. No pudimos reaccionar con situaciones importantes para poder empatarlo y después el segundo gol en un error nuestro, cuando cometes fallos, el rival es superior y no perdona», dijo Simeone.

Ese primer gol al que se refiere el técnico argentino fue un error de bulto de Le Normand, que se durmió prácticamente en el área pequeña. «Los goles siempre son errores. Esta vez nos tocó a nosotros. Tenemos que recuperarnos para el domingo y estar fuertes para lo que viene. El fútbol se basa en muchas cosas buenas y muchos errores. O defiendes mal, o pierdes una pelota… El fútbol está lleno de errores. Los que aprovechen esa situación son los más beneficiados. Le Normand es una persona muy sana, noble y trabajadora. Normal que esté enfadado después de cometer un error», detalló Simeone.

El Cholo se marchó contento por la forma de ejecutar su plan inicial y se lamentó por la falta de reacción al primer golpe. «Lo gestionamos muy bien. Sorloth nos dio esa posibilidad de no salir organizados desde el juego colectivo y ser más directos. Así lo hicimos. El partido estaba controlado y lo jugábamos como queríamos, pero vino el primer gol y no supimos reaccionar. Lo pudimos hacer mejor tras el primer gol, pero no lo logramos y en el segundo se acabó el partido», explicó.

El del Bayern era el segundo partido de la semana grande que el Atlético culminará contra el Barcelona. El Cholo entiende que, ante rivales de tal entidad, a su equipo no alcanza con dar el 100%. «Cuando nos enfrentamos a rivales importantes puede suceder, con el Bayern, con el Arsenal… Son equipos mejores que nosotros y tenemos que seguir trabajando para competir con ellos y en esos duelos que aparecen a final de temporada, que no son como estos. En ese ida y vuelta todo puede pasar, pero tenemos que llegar hasta el 120 porque el 100 no alcanza», finalizó Simeone.