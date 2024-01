Dinamitar el Estado en el mundo libre

No es fácil encontrar una nación como España en la que, se perdonan deudas (algunas con corrupción personal incluidas), propician amnistías, se llega al poder aliándose con herederos terroristas, mentir a boca llena en campaña electoral y, por decirlo todo, someter al Estado en contra de tus promesas y juramentos. Mentir de forma fehaciente y a la plena jeta del pueblo.

El Partido Popular ha propuesto (propuesta vana) ilegalizar o diluir aquellos partidos y dirigentes políticos que propicien referéndums o cualquier otra forma de poner en desguace al Estado democrático. Ya sabemos que tal y como está la correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados es un mero brindis al sol. Deben saber sus señorías que en las grandes potencias democráticas del mundo someter a estrés a una nación libre y soberana tiene gravísimas consecuencias para quien perpetra semejantes procederes. Estados Unidos y Alemania son los países que impedirían andar libremente por la calle a tales sujetos. Me quiero referir también al otro territorio histórico de Europa, el Reino Unido de la Gran Bretaña, y no digamos a la jacobina Francia.

La propuesta del PP hubiera sido aceptada (quizá no hubiera habido ocasión para ello) si al frente del PSOE en la actualidad figurase otra persona que no se llamara Pedro y se apellidara Sánchez. Las naciones democráticas, justas y progresistas se movilizan cada vez que algún desaprensivo, traidor o imbécil da un paso adelante para cuestionar una realidad fáctica histórica o legalmente. No hay otro caso similar al español en los actuales momentos; los que quizá me recuerden el caso del Reino Unido yerran, porque son asuntos diametralmente diferentes.

La traición se suele pagar cara por los lares democráticos y, en cualquier caso, con gobiernos mucho más progresistas de lo que presume el sanchismo.

PD. Debe quedar claro que lo que es motivo de disolución no son las formaciones en si mismas. No, las causas de disolución y persecución legal y democrática son los hechos.Por ejemplo, los que perpetraron los socios de Sánchez en Cataluña el 1-0.