La dictadura de género de Sánchez y sus aliados golpistas

Una empresa panadera de Parets de Vallés (Barcelona) ha cometido el delito de publicar una oferta de trabajo para buscar un «maestro pastelero», pero cometió el terrible error de no añadir «o maestra pastelera», razón por la cual el consorcio formado por el Ministerio de Trabajo y de la Generalitat de Cataluña la ha multado con 7.501 euros. Así consta en una extensa resolución oficial de 15 páginas en el que exponen todo este caso ligado al lenguaje fechada a 14 de noviembre de 2022. Da igual que la empresa tenga más mujeres que hombres en plantilla -señal inequívoca de que no hay indicio alguno de discriminación- o que la titulación de Formación Profesional (FP) que buscan se refiera a «maestro pastelero» en genérico.

La inquisitorial inspeccción se ha pronunciado al respecto con un concluyente y sectario informe en el que se dice que «no cabe duda de que el trabajo de Maestro Pastelero/a puede ser desempeñado indistintamente y con el mismo rigor profesional, tanto por un trabajador como por una trabajadora». También critica que se busque «dependentes (traducido del catalán, dependientas)». O sea, que 7.501 euros de multa en una soberbia exhibición de dictadura de género.

El negocio multado tiene varias tiendas y una de ellas se ubica en un municipio de 18.900 habitantes gobernado por el PSC en la provincia de Barcelona. Es ahí donde una inspectora de Trabajo localizó la oferta de empleo de la polémica y empezó su particular caza de brujas. Una empresa ha cometido, al parecer, un atentado imperdonable a la igualdad de género por pensar que al solicitar un «maestro pastelero» no se discrimina a la mujer, pero para Pedro Sánchez y Pere Aragonés la cosa debe ser mucho más grave que subvertir el orden constitucional vía golpe de Estado. O sea, la sedición ya no será delito, pero sí olvidarse de las «maestras pasteleras» en una oferta de empleo. Cada vez que estos -Sánchez y Aragonés- se juntan, sube el pan.