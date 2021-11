Desde que el volcán de Cumbre Vieja entró en erupción devastando amplísimas zonas de la isla de La Palma es raro el día que no haya recibido la visita de algún miembro del Gobierno socialcomunista. Pedro Sánchez fue el primero en llegar, el 19 de septiembre, y hoy volverá a viajar: en total 6 visitas que aprovechó para anunciar, a bombo y platillo, que el Ejecutivo estaba comprometido con los damnificados y que las ayudas llegarían de inmediato. Casi dos meses después, los palmeros, en su inmensa mayoría, siguen esperando lo prometido por Sánchez, porque tienen que seguir haciendo frente a los gastos pese a haberse quedado sin ingresos.

Por La Palma han pasado, además de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas, Diana Morant, Nadia Calviño, Carolina Darias, Margarita Robles, Isabel Rodríguez, Alberto Garzón e Ione Belarra. Prácticamente el Gobierno en pleno. Y todos repicaron la promesa de Sánchez: el Ejecutivo haría todo lo que fuera necesario y más, porque la ayuda sería ilimitada. Pues bien, el balance es claro y demoledor: por el momento ha habido más visitas de miembros del Gobierno que millones. Era evidente que en estas circunstancias el malestar de los ciudadanos no iba a tardar en estallar. Y así ha sido. El clamor general es que las ayudas prometidas no han llegado, de modo que no son pocos los que creen que el aluvión de ministros tiene que ver más con la propaganda que otra cosa.

Y es que a estas alturas, cuando el volcán sigue desatando su fuerza sobre una parte de la isla, miles de personas afectadas por la tragedia empiezan a ser conscientes de que las ayudas públicas tardarán en llegar, si es que llegan. Viven gracias a la solidaridad de familias, amigos y voluntarios que se están dejando el pellejo. Las palabras de Sánchez, por ahora, se las ha llevado el viento. Seguirán desfilando ministros: vienen cargados de promesas que no se han hecho realidad.