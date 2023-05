Como acto principal de la campaña electoral, Pedro Sánchez ha logrado, por fin, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le reciba en la Casa Blanca, un encuentro que el socialismo va encargarse de explotar por tierra, mar y aire, aunque el presidente del Gobierno no haya logrado su propósito de quedar retratado para la posteridad en una rueda de prensa conjunta con su anfitrión.

La pregunta es obvia: ¿Cuánto nos va a costar la foto de Sánchez con Biden? Gratis, seguro, no será. Entre los acuerdos entre ambas administraciones hay uno que convendría que el Gobierno detallara, porque sabemos que España acogerá a un número sin concretar de los inmigrantes que Estados Unidos no desea en su territorio. Sabemos que en la reciente Cumbre de las Américas celebrada en junio del año pasado, Pedro Sánchez se ofreció a Biden para paliar el problema con la inmigración que se agolpa en la frontera sur de EEUU. De aquella cumbre salió un acuerdo por el que España se comprometía a acoger a inmigrantes que solicitan su entrada en Estados Unidos mientras se tramita su solicitud. ¿Cuántos? Pues no se sabe, porque lo que hay detrás de la foto de Sánchez con Biden es un absoluto misterio.

Lo único claro es que los que vengan son los que Biden no quiere dentro de Estados Unidos. Una cosa es la solidaridad y otra, bien distinta, que los españoles paguen el precio de la foto de Sánchez con el presidente de EEUU sin saber el coste de acoger en territorio español a los inmigrantes rechazados por Washington. El asunto no es precisamente menor, por lo que no es mucho pedir que el Gobierno concrete el número de personas y las circunstancias en las que España se hará cargo de esa gente que lleva tiempo hacinada en la frontera sur de Estados Unidos sin que Biden les haya abierto sus puertas.