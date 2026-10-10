La corrupción de los «cometodo»

Llevan muchas condenas judiciales por corrupción ambos sindicatos de «clase» que sobreviven gracias a la morterada de millones provenientes de los impuestos ciudadanos.

Desprestigiados por completo, cada día con menos afiliados y cotizantes, UGT y CCOO de la mano del soplillo asturiano y el hombre del gulag, se han convertido en el hazmerreír de propios y extraños. Nadie pone en duda que, gracias a la ducha de millones (por tantos conceptos y tan varios) que a lo largo de estos años les ha hecho el Gobierno Sánchez, este compró la llamada paz social que más bien podría denominarse como «paz de los cementerios».

Pero, oiga, se han percatado de que la exuberante mamandurria puede tocar a su fin y se han puesto a apoyar una huelga general contra la oposición y, obviamente, con el apoyo del sanchismo.

¿Se ha podido contemplar, fuera de la extinta URSS, Cuba, Venezuela y Corea del Norte, algo similar? Produce sonrojo ajeno verle al soplillo asturiano, ex consejero de Femsa/Endesa, gran pisazo en Barcelona y no sé cuántas fincas en Asturias, tratar de justificar un apoyo al Sindicato de Inquilinas, que a nada que rascas también tienen lo suyo. Es tal desvergüenza que sus afiliados deberían romperles la cara antidemocrática y mandarles al averno. Son monaguillos del poder, genuflexos ante las viandas de ricos y una lacra para la que ellos llaman «clase trabajadora».

Si Marcelino Camacho levantara la cabeza, volvería a ponerse el jersey de Josefina y se volvería corriendo a la tumba. Y qué decir del sonoro sopapo que se llevaría el soplillo de Nicolás Redondo. Ambos, sindicalistas, sí, pero representantes de los trabajadores honrados y no corruptos.

PD. Los tristemente famosos «cometodo» no han dicho ni pío respecto al hecho de laminar a 80.000 ceutíes, con sus familias, sus trabajos, robando su futuro y la dignidad de toda una nación. Eso sí, se ponen el fulard por cualquier trapacería… ¡Mare de Déu! El próximo gobierno debería poder atender la solicitud de millones de contribuyentes: para estos ganapanes, ni un euro. Es de justicia.