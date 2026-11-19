Desde hoy y hasta el próximo lunes 23, último día en el que, según una norma absurda, está permitido publicar encuestas de intención de voto, OKDIARIO irá publicando tracking diarios con los que reflejar la evolución de cada partido ante la crucial cita con las urnas del 29-N. Serán, en total, cinco sondeos que servirán de termómetro para medir el probable resultado de las urnas. El primer tracking revela, a grandes rasgos, que PP y Vox conservan una cómoda mayoría absoluta de 196 escaños, 20 más de los necesarios para alcanzar el Gobierno y poner fin al régimen sanchista. Entre ambas formaciones suman el 51% de los votos, un porcentaje que revela la fortaleza de las fuerzas de derecha en contrapartida con el 33,2% que obtienen los partidos que hoy conforman el Ejecutivo.

Es una diferencia sustancial, pero si tenemos en cuenta que el resto de formaciones suman un 15,8% de los sufragios y detrás están partidos que son potenciales aliados de Sánchez, parece evidente que todavía queda un trecho crucial de la campaña, por lo que se impone la cautela. El PP tiene a día de hoy un 31,6% de los votos y 130 escaños, cinco puntos por encima del PSOE, con el 26,5% y 109 asientos. Vox obtendría el 19,4% y 66 diputados y Frente Amplio (lo de amplio es una ironía) se jibariza (10 escaños) ante el avance de los socialistas, que van camino de engullir el espacio de sus socios de legislatura. El PSOE, es cierto, crece a costa de dejar en las raspas a la formación que lidera Ada Colau, pero es un avance que no se traduce en el descenso del bloque de derechas, si acaso en unas pocas décimas.

En el ecuador de la campaña, por tanto, PP y Vox aguantan, y Pedro Sánchez crece a costa de la extrema izquierda, pero es una subida que no rompe el muro de la derecha. Dicho todo esto, diez días son muchos y el partido sólo acaba cuando el último votante haya metido su papeleta en la urna.