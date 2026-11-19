Digámoslo claro: el ahorro económico fue la razón fundamental que llevó al Ministerio de Igualdad a sustituir el sistema de pago por uso de las pulseras telemáticas por otro de adquisición, que resultó un rotundo fiasco. En 2023, el departamento, entonces dirigido por Irene Montero, acometió un cambio en el sistema de protección por medios telemáticos de las víctimas de violencia de género al objeto de ahorrarse 35 millones de euros. El contrato, por cierto, está siendo investigado por la Fiscalía Europea por un posible fraude en el uso de los fondos comunitarios. En el marco de esta investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requirió el pasado jueves diversa documentación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.

El origen de la polémica estaba, por un lado, en la transición entre la antigua empresa y la nueva adjudicataria, que provocó la pérdida de datos sobre el quebrantamiento de las medidas de alejamiento de los maltratadores, impactando así en varios procesos judiciales. Igualdad adjudicó el servicio pese a que el plan de trasvase había recibido una calificación muy baja, un 3,6, y fue tachado de «deficiente». Parte del contrato estaba financiado con fondos de la UE. Por otra parte, las nuevas pulseras fallaron más que una escopeta de feria, siendo las principales deficiencias observadas las que afectaban a «la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías deficientes (con baja autonomía), retrasos en las reparaciones», según indicó el máximo órgano fiscalizador. También se detectó la rotura de los dispositivos por parte de los propios maltratadores.

La pregunta es obvia: ¿El cambio del modelo promovido por el Ministerio de Igualdad se debió a razones de ahorro? Parece que sí, de modo que la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género se vendió de forma miserable al mejor postor.