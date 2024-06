Una conferencia sobre terrorismo que relega a las víctimas de ETA es una infamia

Los próximos 8 y 9 de octubre se celebrará en Vitoria la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre víctimas del terrorismo, que impulsa Naciones Unidas y organiza el Gobierno de Pedro Sánchez. Según el Ejecutivo, la cita convertirá España en escenario internacional para el impulso de las políticas de apoyo a las víctimas del terrorismo, pero -he aquí la primera y gran contradicción- en ella las propias víctimas de ETA tendrán un papel secundario. Según ha sabido OKDIARIO, desde el Ejecutivo no se les ha contactado aún para definir su papel, por lo que desconocen a estas alturas si tendrán voz en algunos de los paneles o conferencias. Su presencia, además, será muy limitada, pues apenas podrá asistir un miembro de cada una de las asociaciones. Es decir, España, más concretamente Vitoria -que, por razones obvias, no es una capital cualquiera-, acoge una conferencia mundial sobre víctimas del terrorismo y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en lugar de otorgar todo el protagonismo a las víctimas del terrorismo etarra, pretende poner sordina al testimonio de quienes tienen más autoridad moral que nadie para pronunciarse.

Vuelve a repetirse la historia, porque en 2022, cuando España organizó, también mano a mano con la ONU, el Congreso Global de Víctimas del Terrorismo, que se celebró en Nueva York, el Gobierno ni siquiera contactó con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que, finalmente, tras la polémica, pudo acudir -aunque sin formar parte de la delegación oficial- y también intervenir en una de las conferencias.

La gran pregunta es: ¿A qué tiene miedo el Gobierno para tratar de arrinconar a las víctimas de ETA? ¿A que se expresen en libertad? ¿A que denuncien el indigno trato que están recibiendo? ¿A que denuncien públicamente el infame y repugnante compadreo con los herederos políticos de ETA? ¿A que le cuenten la verdad al mundo? Si es así, la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre víctimas del terrorismo será de muy bajo nivel. Al nivel de la infamia