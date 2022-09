Los simpáticos chicos de Arran son una panda de revolucionarios de salón que, gracias a la impunidad de la que gozan en Cataluña, se permiten todo tipo de hazañas, desde atacar autobuses turísticos a destrozar a golpes de maza la fachada acristalada de un digital constitucionalista (Crónica Global). Forman parte del entorno de la CUP, esa coalición de pijoprogres que dan lecciones a los obreros -ellos los llaman clases populares- de cómo dirigir sus vidas, cuándo sólo los han visto -explotados, por supuesto- en las empresas que poseen y dirigen sus padres y sus abuelos, y que más pronto que tarde las lideraran ellos mismos para seguir manteniendo sus segundas y terceras residencias en los lugares más privilegiados de esta comunidad autónoma.

La última acción de los radicales de Arran ha sido llevarse chorizos, pasta, legumbres y otros alimentos, sin pagarlos, de un supermercado de la localidad barcelonesa de Sabadell. A eso se le llama «robar», pero si lo hace Arran es una «protesta contra el capitalismo». Posiblemente valga más el iPhone que lleva en su bolsillo cualquiera de esos héroes que los cuatro carros llenos de comida que mangaron de este comercio, pero lo han hecho por el bienestar de las clases populares. Un chorizo robado por la CUP no es un chorizo robado, es un chorizo reivindicativo. Así pues, los chorizos de la CUP son chorizos incautados a mayor gloria de la clase obrera.

Por supuesto, escogieron un local de una cadena de ámbito nacional, dado que para los patriotas de Arran es un supermercado capitalista y opresor. En cambio, los supermercados que venden las camisetas de la ANC para la Diada secesionista no sufren este tipo de ataques. Si eres un comercio pro República catalana, no te saquean la tienda un grupo de radicales pancarta en ristre. No importa si la empresa es un grupo solvente que, en vez de despedir, crea empleo. Los pijoprogres de la CUP sólo dejan en paz a una empresa si se dedica a financiar el separatismo, cuanto más radical, mejor.

Es como cuando Pablo Iglesias elogia a empresarios de la comunicación como Jaume Roures –el que dejó tirados a sus empleados en el diario Público y ha protagonizado escándalos económicos en otros países como Francia– y ataca a medios que crean empleo como OKDIARIO. Si eres de los suyos tienes barra libre, si por el contrario te dedicas a crear riqueza, pero no eres cómplice de los antisistema y los populistas, irán a por ti. Sobre todo, en Cataluña comunidad en la que la CUP ha conseguido que la política de seguridad esté acogotada por los intereses de los chicos que queman contenedores. Los antidisturbios que deberían garantizar la seguridad de los ciudadanos tienen cada vez más trabas para poder hacer su trabajo, gracias a que los cuperos han conseguido de ERC y Junts que los Mossos apenas tengan apoyo político, ni material antidisturbios.

Y cada vez que lean en la prensa que estos energúmenos roban en una cadena les recomiendo que vayan a comprar en sus tiendas y llenen el carro. A la gente que trabaja honradamente para crear riqueza y mejorar nuestra sociedad, hay que ayudarles. Y a los vagos que se dedican a robar, a insultar, a señalar y a acosar a aquellos que sólo quieren ganarse la vida hay que dejarles claro que ni “las calles serán siempre suyas” ni los pasillos de los supermercados.